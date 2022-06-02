藍暫緩徵召選苗縣長 徐志榮：我講得還不夠清楚嗎

苗栗縣長選戰，國民黨立委徐志榮拒絕徵召，秘書長黃健庭（左）1日在中常會中，受主席朱立倫（右）指派說明，仍會再給時間溝通考慮。（記者林俊良／攝影）

在國民黨 立委徐志榮公開表態無意參選下，國民黨中常會昨天踩煞車，暫緩苗栗縣長提名 作業。國民黨主席朱立倫昨說，選策會已經根據民調 與地方共識，認為徐志榮最優秀而建議徵召，但基於徐仍有其考量與困難，未來將持續溝通，等更完整、更成熟後，再提報中常會。

國民黨苗栗縣長提名仍無共識，徐志榮昨說，他不參選的態度始終如一，難道他前天講得還不夠清楚嗎？至於表態參選的議長鍾東錦、農田水利署苗栗管理處前處長謝福弘則表示，保持既有步調備戰。

國民黨秘書長黃健庭表示，苗栗幾位有意參選同志都很優秀，但支持者呈現高度分歧的狀態；近兩個月選策會不斷溝通協調，朱立倫當面懇談，黨中央也陸續安排相關人士跟徐志榮碰面，表達將徵召的立場，最近總算在地方上整合出基本的共識，所以周一選策會開會決定徵召徐。

黃健庭說，徐志榮在過程中民調一直都是最高的，但因徐先前已經多次跟其他有意參選的同志表達過並無參選意願，甚至鼓勵其他人參選，因此對於接受黨中央的徵召感到為難，「我們也能理解這個狀況」；黨中央決定再給徐志榮一些時間，希望大家多鼓勵徐，等待時機更成熟再提報到常會。

不過，真正的難題在於地方協調，恐怕不是黨中央一紙徵召新聞稿就能化解。

徐志榮團隊指出，黨中央口口聲聲要徵召徐參選苗栗縣長，但都還沒與有意參選者談好，建議徵召新聞稿一出，沒人要退選，也沒一致支持，等於又把黨中央解決不了的問題推給徐自己處理，這樣誰能接受？黨中央應把有意參選者都請來開協調會，公開共推並支持最適人選，才是真團結。