我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧克拉荷馬醫院槍案5死 兇手攜2把槍、估近40歲

國家情報總監最新報告：查處中國間諜 不得歧視華裔

藍暫緩徵召選苗縣長 徐志榮：我講得還不夠清楚嗎

記者劉宛琳、程遠述、范榮達／台北2日電
苗栗縣長選戰，國民黨立委徐志榮拒絕徵召，秘書長黃健庭（左）1日在中常會中，受主席朱立倫（右）指派說明，仍會再給時間溝通考慮。（記者林俊良／攝影）
苗栗縣長選戰，國民黨立委徐志榮拒絕徵召，秘書長黃健庭（左）1日在中常會中，受主席朱立倫（右）指派說明，仍會再給時間溝通考慮。（記者林俊良／攝影）

國民黨立委徐志榮公開表態無意參選下，國民黨中常會昨天踩煞車，暫緩苗栗縣長提名作業。國民黨主席朱立倫昨說，選策會已經根據民調與地方共識，認為徐志榮最優秀而建議徵召，但基於徐仍有其考量與困難，未來將持續溝通，等更完整、更成熟後，再提報中常會。

國民黨苗栗縣長提名仍無共識，徐志榮昨說，他不參選的態度始終如一，難道他前天講得還不夠清楚嗎？至於表態參選的議長鍾東錦、農田水利署苗栗管理處前處長謝福弘則表示，保持既有步調備戰。

國民黨秘書長黃健庭表示，苗栗幾位有意參選同志都很優秀，但支持者呈現高度分歧的狀態；近兩個月選策會不斷溝通協調，朱立倫當面懇談，黨中央也陸續安排相關人士跟徐志榮碰面，表達將徵召的立場，最近總算在地方上整合出基本的共識，所以周一選策會開會決定徵召徐。

黃健庭說，徐志榮在過程中民調一直都是最高的，但因徐先前已經多次跟其他有意參選的同志表達過並無參選意願，甚至鼓勵其他人參選，因此對於接受黨中央的徵召感到為難，「我們也能理解這個狀況」；黨中央決定再給徐志榮一些時間，希望大家多鼓勵徐，等待時機更成熟再提報到常會。

不過，真正的難題在於地方協調，恐怕不是黨中央一紙徵召新聞稿就能化解。

徐志榮團隊指出，黨中央口口聲聲要徵召徐參選苗栗縣長，但都還沒與有意參選者談好，建議徵召新聞稿一出，沒人要退選，也沒一致支持，等於又把黨中央解決不了的問題推給徐自己處理，這樣誰能接受？黨中央應把有意參選者都請來開協調會，公開共推並支持最適人選，才是真團結。

國民黨 提名 民調

上一則

黑白集／桃園、苗栗提名之亂 國民黨同一個坑跌兩次

下一則

朱立倫訪美 宣示國民黨回來了 「對中新路線」成焦點

延伸閱讀

朱立倫啟程訪美 宣示僑界「國民黨回來了」

朱立倫啟程訪美 宣示僑界「國民黨回來了」
苗栗縣長選戰 重演桃園之亂？藍強勢徵召 徐志榮拒絕

苗栗縣長選戰 重演桃園之亂？藍強勢徵召 徐志榮拒絕
陳以信勉海外僑胞重振黨魂

陳以信勉海外僑胞重振黨魂
朱立倫本周訪美 陳以信灣區踩點

朱立倫本周訪美 陳以信灣區踩點

熱門新聞

「捍衛戰士2」2年前的預告片撤除中華民國國旗，如今卻在電影中重現，香港影評人何兆彬告訴美媒VICE全球新聞，這種情況前所未見。（圖取自vice新聞網頁vice.com）

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

2022-05-29 15:04
Google公布「台灣年度最多人瀏覽的Google街景地點」，台灣指標性建築「台北101大樓」只排名17。 （本報資料照片）

不是101…Google公布台灣年度熱門地點 網見第1名傻眼

2022-05-25 18:35
中央流行疫情指揮中心31日下午宣布，自6月1日零時起，國際機場回歸全數旅客抵台時配合於機場進行「唾液採檢PCR」，提醒採檢前請勿飲食、飲水。圖為入境旅客進行唾液採檢。(記者季相儒／攝影)

6月1日起入境台灣 全數改採「唾液採檢PCR」

2022-05-31 03:51
藝人郭彥均關心疫情未料引發爭議。本報資料照片

「堵得住郭彥均 堵不住我的嘴」聲援潮洗版蔡英文臉書

2022-05-28 19:17
屏東東港驚傳人倫悲劇，一名男子照顧病母卅餘年，因兩人同時染疫壓力沉重，推母墜樓。記者魏斌／攝影

顧病母30年因染疫被擊垮鑄大錯 家屬哭求法官輕判

2022-05-29 18:03
TVBS發生女主播霸凌事件，消息已炸鍋新聞圈。（本報資料照片）

台電視台TVBS女主播宮鬥霸凌 她嘆：老天不給、爭也沒用

2022-05-25 20:35

超人氣

更多 >
馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職

馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職
強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元

強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元
奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡

奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡
CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備

CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備
拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎

拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎