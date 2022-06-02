黑白集／桃園、苗栗提名之亂 國民黨同一個坑跌兩次

國民黨建議徵召立委徐志榮參選苗栗縣長，但徐鞠躬拒絕。（記者邱德祥／攝影）

國民黨 桃園的提名 紛爭，至今還在修補傷口；令人訝異的是，苗栗又發生難以置信的凸槌事件。這次，是被提名的徐志榮，在國民黨發布新聞稿「徵召」他後鞠躬婉拒，留下了錯愕的眾人。

如果徐志榮再三表明沒有參選意願，國民黨中央則無論如何要提名他，這種愚頑的「徵召」方式，不是形同給自己一耳光嗎？再說，這麼重要的事，正式宣布前不該當面確認一下當事人的態度嗎？或者向對方說明他所顧忌的地方人事疑難，都已幫他打點妥貼？國民黨啥都沒做，就大手大腳發新聞稿。

俗話說，在同一個坑跌兩次，第一次可能是大意，第二次再跌就是笨蛋。由此看，現在的國民黨中央恐怕是「少了一根筋」，溝通、做事的方法都不對，才會把選情簡單的地方搞到這麼難看。上次桃園的提名，朱立倫想用「魚死網破」嚇退羅智強，反而把他逼出來；這次徐志榮拒選，竟有幕僚主張決斷地提名他。這個年代，逼婚都令人反感了，選舉還能硬幹嗎？

深一層看，國民黨中央可能太過自我中心，或者不接地氣，或者太過高傲，以為可以不跟地方溝通協調，就能自己拍板一切。人家蔡英文 是總統大權在握，才有號令民進黨派系的本錢；請問，朱立倫、黃健庭又是憑藉什麼？

朱立倫先看看國民黨的支持度，再決定自己要多強勢吧！（轉載自聯合報）