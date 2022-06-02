調局牽拖內容農場文 趙少康批亂扯

1日再增兩例幼兒死亡個案，累積12人死亡，中央在六都開設兒童疫苗大型接種站，高雄設在高雄展覽館，不少家長帶著孩子前往接種。(記者劉學聖／攝影)

藝人郭彥均日前在臉書 感嘆「很多孩子走了」，行政院長蘇貞昌揚言法辦掀起一陣撻伐後，刑事局把箭頭轉向內容農場，調查局也點名推特人頭帳號「徐芳麗」是造謠累犯；但中廣董事長趙少康 在臉書發文表示，郭彥均的發文都比內容農場或「徐芳麗」更早，根本亂扯一通。

趙少康在臉書說，只要有人講話不順心，蔡政府就要辦人，蘇貞昌說要究辦郭彥均後，刑事局馬上跟進喊查、陳時中也放話可罰300萬台幣，「都在製造言論自由的寒蟬效應，實在很可惡。」趙少康表示，蔡政府遭民眾反撲後，指控是「境外勢力」發動的認知作戰，但是只要把各方發文的時間序整理出來，就能看出真正亂帶風向的就是蔡政府。「這樣的風氣實在要不得，出了事，民進黨 就出動大批側翼粉專圍剿，還顛倒是非跟因果，自己不講理還敢打群架。」

趙少康表示，郭彥均5月25日凌晨2時34分發文，25日接近中午才陸續有網路媒體跟進報導，但「徐芳麗」是到25日下午分才發文，晚了郭彥均近11小時，「怎麼會成為蘇貞昌口中謠言的源頭？民進黨政府亂扯一通。」

國民黨立委賴士葆也批評，蔡政府為了掩蓋防疫不力，調查局、刑事警察局忙著查辦國安資訊戰。