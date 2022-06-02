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「很多孩子走了」事件延燒 藍綠網路聲量拉近

台灣新聞組╱台北2日電

台灣本土疫情升溫，不少民眾痛批政府的防疫表現；藝人郭彥均日前發文力挺醫護，在臉書感嘆「很多孩子走了」，許多臉書專頁跟進分享，卻被行政院長蘇貞昌揚言查辦，掀起輿論撻伐；根據最新網路聲量數據顯示，藍綠雙方聲量差距在一個月內從50％縮小至31％，民調也指出，總統蔡英文、蘇貞昌、衛福部長陳時中滿意度都暴跌。

台北中國時報報導，TPOC台灣議題研究中心透過「QuickseeK快析輿情資料庫」，分析藍綠陣營近兩個月的網路聲量表現，國民黨5月積極砲打中央防疫政策、疫苗施打等問題，多次聲援「很多孩子走了」爭議事件，種種攻勢讓國民黨聲量飆漲，單月聲量從4月的73.1萬增加到5月的138.6萬；而原本在網路社群操作占有絕對優勢的民進黨被一路猛追，與國民黨聲量差距在一個月內從50％拉近至31％。

分析也發現，民進黨5月網路負面聲量逼近40萬，正面聲量僅16.2萬，第一個高峰落在月初國民黨質疑「快篩之亂」；第二個高峰則是蘇貞昌揚言查辦藝人郭彥均「很多孩子走了」相關貼文，且後者比前者的負面聲量多出15％。

據報導，「美麗島電子報」公布的最新民調也顯示，有5成7民眾認為疫情已失控、6成4認為防疫表現比去年退步。陳時中防疫滿意度在一個月內暴跌15％，48.9％滿意，47.6％不滿意；蔡英文滿意度跌至49.9％，另有44.8％不滿意；蘇貞昌滿意度43％，不滿意度48.5％，為近三年來最低。

「美麗島電子報」董事長吳子嘉說，4月時，府院黨民調仍持穩，現在突然下滑，關鍵在蔡政府先是防疫政策整備不足，又企圖以政治手段解決科學問題，犯錯後不願面對錯誤，讓民眾對整個執政系統感到不滿，才會這麼清楚在民調劇烈反彈。

防疫 民調 國民黨

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