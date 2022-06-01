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黑白集／拿救命錢保官位 該走的還不走

黑白集
執政黨被批拿防疫救命錢替自己打選戰，「很多孩子走了」該走的官員卻不走。圖為行政院長蘇貞昌（右）和衛福部長陳時中。（本報資料照片）
執政黨被批拿防疫救命錢替自己打選戰，「很多孩子走了」該走的官員卻不走。圖為行政院長蘇貞昌（右）和衛福部長陳時中。（本報資料照片）

蘇貞昌要法辦發文「很多孩子走了」的藝人，引爆民怨；政院立刻改口，稱是針對轉發的內容農場。情治單位與黨政中央廚房接力轉風向，把「網路民運」抹紅成境外勢力。網民改用造句發聲，不少人說，「很多孩子走了，該走的還不走」。

該走的是誰？若辦個民調，蘇揆必然名列前茅。他傲慢粗鄙卻被蔡總統視為治國幹才，在他治理下，死亡人數改寫紀錄則是不爭的事實。去年台灣疫故800多人，太魯閣號事故49命，還有逾萬百姓「超額死亡」。人民死傷如此，他都無動於衷，難怪認為「很多孩子走了」是假消息。

由於四大公投「完勝」，蘇揆愈發惡形惡狀，打贏閣揆保衛戰。事實上，他是濫用人民的救命錢，才保住官位。8400億（台幣，下同，約289.6億美元）特別預算，真正用在防疫不到1500億元，但蘇揆亂發三倍券和五倍券當政策買票，遠超過此數。蘇揆胡亂撒錢揮霍公帑，卻絕不替人民買足快篩劑和特效藥？

濫用防疫預算救官位，蘇揆食髓知味，又故技重施。只剩1000多億的特別預算，他又扣下300多億元，俟大選前要來撒幣振興騙選票。

疫情變化多端，各國都在預購嬰幼疫苗及抗病毒藥，以防後續傷害。但偉大的黨，卻拿救命錢替自己打選戰。該走的不走，久留成禍害，那些來不及長大的孩子，留下了悲情的見證。

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