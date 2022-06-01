冷眼集／「很多孩子走了」 重創蔡政府威信

本土疫情持續延燒，許多家長帶著小孩至各大醫療院所施打兒童疫苗，並在打完後與小黃卡拍照留念。（記者余承翰／攝影）

藝人郭彥均貼文演變成行政院長蘇貞昌下令查辦的「資訊戰」，調查局和刑事局要查辦的源頭均是「台灣資訊環境研究中心」發布的一份報告，指有20多個內容農場以「很多孩子走了」為題發文，情節可疑。但若還原整起事件的時間軸，其實情況並不是這麼簡單，資訊戰或許存在，但發動者未必是「不明的內容農場」。

郭彥均是在5月25日凌晨2時34分在臉書 貼文，隨即遭綠營鄉民大舉出征，郭也在27日凌晨刪除原貼文，並於當日另貼新文澄清道歉。

5月28日上午，蘇貞昌下令究責查辦，還提及這種不實謠言有「相近團體明顯操作痕跡」。所謂相近團體明顯操作，導向由台灣資訊環境研究中心於5月27日傍晚公布的一則報告，直指郭彥均貼文後，至少有25個臉書粉專發布內容完全相同的貼文，首句都是「很多孩子走了」，貼文的首則內容留言，都是內容農場「beautygirl01.com」的文章連結。

不過，在這些「內容農場」貼文前，許多媒體早已大幅報導。PTT網友整理，僅5月25日，就有11家主流媒體報導郭彥均貼文，至少有七則將「很多孩子走了」入標，其中也包括立場偏綠的三立新聞網。資環中心所指的19則「聚集發文」，全都比主流媒體報導晚了一天。

郭彥均貼文的相關討論原先都還算正面，但到了26日晚間忽然風雲變色，出現大量對郭彥均的出征文。最具代表性的是前議員王浩宇的兩則發文，重點都是把郭彥均的「很多孩子走了」，將風向導為「有一家醫院很多孩子走了」，隨後有不少網紅跟進追打。

事實上，郭彥均貼文根本沒有提及孩童死亡「來自同一家醫院」，但從王浩宇吹起攻擊號角後，所有批郭的內容都不約而同劍指，「根本沒有哪家醫院很多孩子走了」，並順勢擴大質疑是假消息，紛紛要求郭說出哪家醫院，行政部門也藉由打假出手。

「很多孩子走了」的爭議，確實已重傷蔡政府防疫 威信，難以在事實上否認，但若將資訊戰上綱到「國安問題」，導向政治正確的方向，也許是最簡單、最有效的反擊。