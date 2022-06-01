資淺學官駕老舊AT-3 「不面對問題就是官僚殺人」

空軍少尉學官徐大鈞駕AT-3教練機，5月30日不幸失事殉職，軍方將掉落田間的引擎拉到田邊，再用吊車運回調查。（記者劉學聖／攝影）

AT-3教練機服役38年陸續發生15次失事意外，昨天再損傷一架，空軍正調查肇因，空軍官校前校長張延廷分析，天候、機齡老舊、學官經驗資淺是三大危險因素，也不能排除機件有狀況，他研判徐大鈞最後一刻應該是盡力想避開民宅，將傷害降到最低，可能因此失去跳傘求生機會。

張延廷說，AT-3教練機飛行高度僅500公尺，相當台北101大樓高度，生死瞬間，能應變時間僅短短10秒，若只能來得及做一件事，多數飛行員一定會盡全力避開人煙稠密區，可能因此失去彈射跳傘求生機會，事故地點距最近民宅約30公尺，「徐大鈞最後一刻應該是盡力想將傷害降到最低」。

「飛機老舊是一大不利因素！」張延廷說，AT-3教練機機齡近40年，比學官年紀更大，可靠度、穩定度愈來愈差，都會提高致災風險。

張延廷分析，徐大鈞去年從空軍官校畢業，按常理今年7月可晉升中尉，檢視他飛行時數，訓練飛行AT-3教練機24小時，加上T34C初教機，整體百餘小時，剛進入放單飛的第二課，經驗尚淺，遇到緊急狀況，可能應變能力還不足。

「若不願面對問題，就是官僚殺人！」張延廷說，AT-3教練機目前尚有45架服役，妥善率不佳，恐怕只剩一半堪用，空軍新造「勇鷹高級教練機」應優先給空軍官校，目前規畫先給台東志航基地，讓飛行經驗尚淺學官繼續操作老舊設備，風險依舊高。

張延廷說，空軍今年已發生三起失事意外，換算起來每10萬小時失事率是美軍十倍，這是一個警訊，從設備到訓練都要好好檢討，少子化是造成空軍選才標準下修原因，過去當飛官視力至少1.2，如今已下降到0.8，從軍校招生 成績來看，空軍體系成績大不如前，都成為空軍發展挑戰。

財團法人國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，國軍昨天墜毀的機尾序號標示，這架機應為1988年出廠至今，已服役34年，累計飛行時數為6068小時，在航空器操作壽限仍屬壽命中期；但考量國軍機隊型號的後勤成本及先進訓練的需求，具備數位座艙的「勇鷹」高教機將取代AT-3高教機功能，以及F-5的部訓機功能，進一步提高飛勤安全、訓練效益與降低後勤成本。

他說，值得注意是，美軍也導入VR ／AR科技培訓飛行員，以提高熟飛能力後再上實機，降低風險。

一名F-5退役教官說，單飛是飛行員養成教育 重要一課，也是風險相對高的關卡，菜鳥階段單飛壓力非常大，他回顧28年前駕駛AT-3單飛經驗，仍印象深刻，前二次單飛算順利，第三次時，因進場角度過於傾斜，教官透過無線電開罵，心理開始緊張，腦筋、手腳反應變遲鈍，差一點就要海豚式（飛機跳躍）落地，遇突發狀況反應時間只有短短幾秒鐘，如果運氣不好，飛行人生可能就提早結束了。