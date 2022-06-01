我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登投書紐時 將援烏更先進火箭系統、不促普亭垮台

世說新聞／買槍審核沒用？這15起大屠殺都是合法槍所為

資淺學官駕老舊AT-3 「不面對問題就是官僚殺人」

台灣新聞組／台北1日電
空軍少尉學官徐大鈞駕AT-3教練機，5月30日不幸失事殉職，軍方將掉落田間的引擎拉到田邊，再用吊車運回調查。（記者劉學聖／攝影）
空軍少尉學官徐大鈞駕AT-3教練機，5月30日不幸失事殉職，軍方將掉落田間的引擎拉到田邊，再用吊車運回調查。（記者劉學聖／攝影）

AT-3教練機服役38年陸續發生15次失事意外，昨天再損傷一架，空軍正調查肇因，空軍官校前校長張延廷分析，天候、機齡老舊、學官經驗資淺是三大危險因素，也不能排除機件有狀況，他研判徐大鈞最後一刻應該是盡力想避開民宅，將傷害降到最低，可能因此失去跳傘求生機會。

張延廷說，AT-3教練機飛行高度僅500公尺，相當台北101大樓高度，生死瞬間，能應變時間僅短短10秒，若只能來得及做一件事，多數飛行員一定會盡全力避開人煙稠密區，可能因此失去彈射跳傘求生機會，事故地點距最近民宅約30公尺，「徐大鈞最後一刻應該是盡力想將傷害降到最低」。

「飛機老舊是一大不利因素！」張延廷說，AT-3教練機機齡近40年，比學官年紀更大，可靠度、穩定度愈來愈差，都會提高致災風險。

張延廷分析，徐大鈞去年從空軍官校畢業，按常理今年7月可晉升中尉，檢視他飛行時數，訓練飛行AT-3教練機24小時，加上T34C初教機，整體百餘小時，剛進入放單飛的第二課，經驗尚淺，遇到緊急狀況，可能應變能力還不足。

「若不願面對問題，就是官僚殺人！」張延廷說，AT-3教練機目前尚有45架服役，妥善率不佳，恐怕只剩一半堪用，空軍新造「勇鷹高級教練機」應優先給空軍官校，目前規畫先給台東志航基地，讓飛行經驗尚淺學官繼續操作老舊設備，風險依舊高。

張延廷說，空軍今年已發生三起失事意外，換算起來每10萬小時失事率是美軍十倍，這是一個警訊，從設備到訓練都要好好檢討，少子化是造成空軍選才標準下修原因，過去當飛官視力至少1.2，如今已下降到0.8，從軍校招生成績來看，空軍體系成績大不如前，都成為空軍發展挑戰。

財團法人國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，國軍昨天墜毀的機尾序號標示，這架機應為1988年出廠至今，已服役34年，累計飛行時數為6068小時，在航空器操作壽限仍屬壽命中期；但考量國軍機隊型號的後勤成本及先進訓練的需求，具備數位座艙的「勇鷹」高教機將取代AT-3高教機功能，以及F-5的部訓機功能，進一步提高飛勤安全、訓練效益與降低後勤成本。

他說，值得注意是，美軍也導入VR／AR科技培訓飛行員，以提高熟飛能力後再上實機，降低風險。

一名F-5退役教官說，單飛是飛行員養成教育重要一課，也是風險相對高的關卡，菜鳥階段單飛壓力非常大，他回顧28年前駕駛AT-3單飛經驗，仍印象深刻，前二次單飛算順利，第三次時，因進場角度過於傾斜，教官透過無線電開罵，心理開始緊張，腦筋、手腳反應變遲鈍，差一點就要海豚式（飛機跳躍）落地，遇突發狀況反應時間只有短短幾秒鐘，如果運氣不好，飛行人生可能就提早結束了。

招生 教育 VR

上一則

新版國際駕照 加註TAIWAN字樣 7月1日啟用

下一則

苗栗縣長選戰 重演桃園之亂？藍強勢徵召 徐志榮拒絕

延伸閱讀

台空軍AT-3墜毀 肇因成謎

台空軍AT-3墜毀 肇因成謎
台空軍AT-3教練機失事 殉職飛官初步死因曝光

台空軍AT-3教練機失事 殉職飛官初步死因曝光
30架解放軍機擾台西南防空識別區 航跡整齊密集太刻意

30架解放軍機擾台西南防空識別區 航跡整齊密集太刻意
AT-3教練機高雄岡山墜機 1少尉飛行官殉職

AT-3教練機高雄岡山墜機 1少尉飛行官殉職

熱門新聞

「捍衛戰士2」2年前的預告片撤除中華民國國旗，如今卻在電影中重現，香港影評人何兆彬告訴美媒VICE全球新聞，這種情況前所未見。（圖取自vice新聞網頁vice.com）

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

2022-05-29 15:04
Google公布「台灣年度最多人瀏覽的Google街景地點」，台灣指標性建築「台北101大樓」只排名17。 （本報資料照片）

不是101…Google公布台灣年度熱門地點 網見第1名傻眼

2022-05-25 18:35
主持人陳文茜繼肺腺癌後再傳免疫疾病，讓她一度痛苦表示不想活了。（取材自臉書）

陳文茜肺腺癌後再傳免疫疾病 血壓飆180 尖叫：不想活了

2022-05-24 01:45
曾馨瑩建議大家可以多補充維他命、鋅、兒茶素及發酵食物，增強自我免疫力。取材自IG

蔡依珊也認輸 郭台銘47歲嬌妻曾馨瑩美成這樣

2022-05-24 17:47
TVBS主播之間的鬥爭，比電視劇還精采。（本報資料照片）

台電視台TVBS女主播上演宮鬥 3主播涉霸凌另1主播遭逮

2022-05-25 04:47
中央流行疫情指揮中心31日下午宣布，自6月1日零時起，國際機場回歸全數旅客抵台時配合於機場進行「唾液採檢PCR」，提醒採檢前請勿飲食、飲水。圖為入境旅客進行唾液採檢。(記者季相儒／攝影)

6月1日起入境台灣 全數改採「唾液採檢PCR」

2022-05-31 03:51

超人氣

更多 >
從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家

從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家
WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別

WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別
狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光

狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光
美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%

美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%
拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫

拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫