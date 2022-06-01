新聞評論／不顧人民只顧愛將 蔡英文抗台「保阿中」

據綠營高層透露，在蔡英文（右）心目中，陳時中（左）依然是角逐台北市長的「首選」。（本報資料照片）

這波疫情 大爆發，指揮中心決策翻來覆去，試劑藥物庫存和調度失靈，導致許多民眾枉送性命。由於亂象不斷，民怨滔天，指揮官陳時中 的聲望跌至低谷，連帶使蔡政府形象重挫。即便如此，據綠營高層透露，在蔡英文 心目中，陳時中依然是角逐台北市長的「首選」。理由是，年底大選是民眾對民進黨執政及防疫的總體檢，陳時中若連台北市長都選不了，就會變成府院黨的整體問題，衝擊民進黨選情。

從選舉的算數看，如果蔡英文真有這樣的盤計也不難理解；但從國家治理的角度看，這種想法卻是顛倒輕重、邏輯錯亂。時序已來到6月，台灣疫情一直在高點徘徊。從5月10日單日確診數突破五萬以來，最高峰雖未超過十萬，但疫情曲線也從未真正往下走。如果蔡英文不想更換防疫指揮官，在7月前，陳時中都不可能把疫情壓到讓全民放心的地步，然後就拍拍屁股去參選。

在疫情的尖峰時刻，蔡英文若臨時陣前換將，讓她屬意的陳時中去參選，那麼陳時中勢必背負「逃兵」的罵名，對他的選情必然不利。而如果繼任的指揮官無法勝任，或稍有疏失，蔡政府就得承受更大的負評，遭民眾指責「只顧選舉，不顧防疫」。一旦人民的怒火上來，對蔡政府的不信任度也會跟著高漲，屆時民進黨的選情也勢必隨之看衰。

蔡政府的問題，是「順勢」過得太久、又太容易，因而徹底忘記了要如何理解、體貼及回應人民的感受。也因此，當人們深陷在疫情憂苦之中時，許多人甚至來不及向自己的親人告別，民眾卻連一句「很多孩子走了」這樣的話也不能說。也因此，當全民「自肅」減少上街消費群聚，民進黨立委卻在國會狂歡，利用他們的席次優勢為前總統陳水扁的「國務機要費」強行解套，那是一種濫權而肆無忌憚的心態。或許也是同樣的心理，蔡英文無視於疫情帶給百姓的災厄和煩憂，她「就是要陳時中選台北」的心志絕不動搖。

放在天平上衡稱一下，天平的一頭是2300萬人民的安危，另一頭是愛將陳時中參選；而蔡英文毫不猶豫地選擇了後者，且非要他選台北市長。什麼樣的國家元首會如此選擇，把疫情和人民的感受拋在一旁？從某個角度看，這是一個「意志型」的領袖，非要依照個人的意志行事不可。但從另一個角度看，你也可以說這是一個「剛愎型」的領導人，因為她在乎的只是黨和政治的輸贏，卻不把國家治理和人民安康放在心上。

六年多來，蔡英文走的是「抗中保台」路線，利用「亡國感」來操弄人民反中情緒，讓兩岸的敵意升溫至難以冷卻的地步。這種操弄手法，如果真心為了「保台」，也就罷了。但眼前人們看到的卻是：蔡英文在乎的是政治的算計和輸贏，對於人民的生死及悲苦缺乏同理心，甚至對於政府疫苗、試劑、藥物種種準備不周而導致生命損傷缺乏反省，卻仍認為陳時中可以戴著防疫的光環，站上台北市長的候選舞台。這種奇異景象，反射的是：蔡英文先前高調沸揚的「抗中保台」，迄今已像病毒一樣變異成了「抗台保中」。「保中」，是指她對陳時中的一意呵護，相信他仍能代表民進黨的「防疫成績」；「抗台」，是指她逆反人民感情，未看到疫情帶給台灣人民的痛苦。

陳時中早已跌下神壇，唯獨蔡英文堅持把他安在供桌上，以為那樣他的神聖感就不會消失。一個缺乏黨內、黨外制衡的執政者，也許擁有囂張獨斷的本錢；但一直用權力踐踏百姓感情的政府，總有壓垮自己的時候。「抗台保中」這張牌，玩得太過火了。