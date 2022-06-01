苗栗縣長選戰 重演桃園之亂？藍強勢徵召 徐志榮拒絕

國民黨建議徵召立委徐志榮參選苗栗縣長，但徐鞠躬拒絕。（記者邱德祥／攝影）

國民黨 兩周前「突襲」徵召桃園市長參選人張善政，還在「善後」階段；前天彷彿歷史重演，中央選戰策略會報建議徵召立委徐志榮參選苗栗縣長，但徐昨表明拒絕接受徵召，黨秘書長黃健庭表示，徵召徐志榮是中常會目標，「會繼續和徐溝通」。外界不禁質疑，「桃園之亂」待修補，「苗栗之亂」又補刀，黨主席朱立倫說好的協調溝通呢？

徐志榮昨在立法院受訪時深深一鞠躬，連說三次「對不起，請原諒我」，堅持不會參選；他已數次向檯面上表態參選者表達無參選意願，「如果答應接受黨徵召，我的誠信會有問題」。徐志榮也說，家中還有90多歲老母親，選縣長行程滿檔到處奔波，會讓老人家心疼，如果要他選縣長，不是陷他於不孝嗎？相信主席朱立倫不會為難他。

國民黨前晚先發出「中央選戰策略會報通過建議徵召徐志榮參選苗栗縣長」新聞稿，相較過去都是事前保密，提報中常會通過提名 後才公告周知，這次逆向大動作提前公布徵召人選，展現強勢徵召的決心，也凸顯黨中央認為「沒人會拒絕徵召」的自信。

不過參選人和黨中央認知有落差。徐志榮稱，他「隱約」有先得到一些徵召的訊息；黨秘書長黃健庭則說，上周末和前天都有見面，徐志榮「當然知道」黨中央想徵召。顯而易見，雙方理解的事實不同，但彼此沒有共識則是不爭的事實。

十天前，桃園之亂引爆地方炸鍋後，朱立倫道歉聲明曾表示，「未顧及地方人士可能反應，或先私下溝通請益，的確有檢討空間」。一句檢討言猶在耳，苗栗之亂竟再度複製貼上，朱立倫要求今天中常會前處理好爭議，顯然不想成為明天出發訪美前的「伏筆」，但對外有美中台關係挑戰、對內有提名風波，已可預見，朱立倫此行必定充滿挑戰。