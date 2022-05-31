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「幫扁脫罪」影響選舉 民進黨速戰速決

台灣新聞組╱台北31日電

立法院昨天在衝突中三讀通過攸關前總統陳水扁國務機要費案除罪化的「會計法」修正案。黨政人士指出，在疫情期間處理「會計法」，的確可能造成觀感不佳，但國務機要費除罪化也讓執政黨陷於兩難，若時間拖久了，在野黨將不斷藉此作文章，因此才選擇本會期速戰速決。

另有黨政人士認為，會計法三讀修正之後，昨天已在網路上看到一些效應，認為民進黨政府在疫情期間忙著搞政治，執政團隊必須注意相關輿論是否擴大，否則若讓政府被貼上「幫阿扁脫罪」的標籤，恐怕將影響年底選舉。

陳水扁兒子、高雄市議員陳致中說，由衷盼望扁案所造成台灣社會這16年來的風風雨雨可以真正告一段落，還給大家寧靜空間；公道自在人心，是非功過交由歷史評斷或許是最好方式。

陳水扁日前大動作舉行國際記者會，強調國務機要費「因公支出大於因公收入，沒有不法所得」，並公開21項機密外交與資助犒賞餽贈支出，對陳水扁以保外就醫身分舉行記者會，綠營內部也有人不認同。

但民進黨立委郭國文表示，國民黨每每遇到國務機要費的案子，不論委員會或院會，就以無所不用其極的方式杯葛抗爭，把國務費案當成提款機，「這個提款機早就沒錢。」

提案促成國務機要費除罪的民進黨立委蔡易餘說，陳水扁還是有其他訴訟，不會因法案三讀通過改變任何現狀。對於昨天議事衝突，蔡易餘批評國民黨「群魔亂舞、雜亂無章」，既然決心要抗爭，連水球也不準備，拿起杯水就砸，若砸到眼睛會受傷，且居然把「國民黨神主牌」國父遺像砸破，是前所未見的暴力行為。

陳水扁 國民黨 民進黨

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