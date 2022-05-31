「幫扁脫罪」影響選舉 民進黨速戰速決

立法院昨天在衝突中三讀通過攸關前總統陳水扁 國務機要費案除罪化的「會計法」修正案。黨政人士指出，在疫情期間處理「會計法」，的確可能造成觀感不佳，但國務機要費除罪化也讓執政黨陷於兩難，若時間拖久了，在野黨將不斷藉此作文章，因此才選擇本會期速戰速決。

另有黨政人士認為，會計法三讀修正之後，昨天已在網路上看到一些效應，認為民進黨 政府在疫情期間忙著搞政治，執政團隊必須注意相關輿論是否擴大，否則若讓政府被貼上「幫阿扁脫罪」的標籤，恐怕將影響年底選舉。

陳水扁兒子、高雄市議員陳致中說，由衷盼望扁案所造成台灣社會這16年來的風風雨雨可以真正告一段落，還給大家寧靜空間；公道自在人心，是非功過交由歷史評斷或許是最好方式。

陳水扁日前大動作舉行國際記者會，強調國務機要費「因公支出大於因公收入，沒有不法所得」，並公開21項機密外交與資助犒賞餽贈支出，對陳水扁以保外就醫身分舉行記者會，綠營內部也有人不認同。

但民進黨立委郭國文表示，國民黨 每每遇到國務機要費的案子，不論委員會或院會，就以無所不用其極的方式杯葛抗爭，把國務費案當成提款機，「這個提款機早就沒錢。」

提案促成國務機要費除罪的民進黨立委蔡易餘說，陳水扁還是有其他訴訟，不會因法案三讀通過改變任何現狀。對於昨天議事衝突，蔡易餘批評國民黨「群魔亂舞、雜亂無章」，既然決心要抗爭，連水球也不準備，拿起杯水就砸，若砸到眼睛會受傷，且居然把「國民黨神主牌」國父遺像砸破，是前所未見的暴力行為。