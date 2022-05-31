台灣未受邀加入IPEF 陳冲：FTA更重要

陳冲認為，未獲受邀加入IPEF，其實在經貿上對台灣無損，IPEF原本就難登WTO大雅之堂，所以政府除了面子問題外，倒也不必過於在意，不如在供應鏈上另闢蹊徑，組一小型的IPEF，反較實際。(本報資料照片)

台灣被排除在「印太經濟架構」（IPEF）首輪成員名單，國發會主委龔明鑫表示，台灣不管是經貿條件或供應鏈 的戰略重要性，都有資格加入美國所發起的印太經濟架構，也理解國際政治的現實，將等待時機突破爭取加入。行政院前院長陳冲則說，未獲受邀加入IPEF在經貿上對台灣無損，對台灣真有意義的是對美、歐的自貿協定（FTA）和「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

龔明鑫日前接受美國之音專訪時指出，美國透過IPEF展現重返印太的決心，以抗衡中國的「一帶一路」或中國主導的「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP ）。而台灣在經貿上的資格也好、條件也好，或是可以提供的貢獻也好，基本上都是夠資格的，台灣也理解國際有政治上的現實，但是就必須更努力，排除這些可能的障礙，把自己準備好，總是有一些時機，可以去做一些突破。

儘管政府對加入IPEF展現積極態度，但新世代金融基金會董事長陳冲昨天表示，對美印以外國家，IPEF涵蓋面比不上RCEP，且並非自由貿易協定或關稅 同盟，沒有關稅減讓、智財權保護的大菜，受邀各國食之無味，反應就不熱烈，唯恐被認是反中聯盟。

陳冲認為，未獲受邀加入IPEF，其實在經貿上對台灣無損，看美國新邀的印度，過去在多哈回合談判中的固執，以及在CPTPP議題上的堅持，都可以知道IPEF的經貿前途多舛，縱然有協議，在世貿組織也上不了檯面，所以政府除面子問題外，也不必過於在意，不如在供應鏈上另闢蹊徑，組一小型的IPEF較為實際。

陳冲說，對台灣真有意義的，恐怕是對美、歐的FTA，還有就是美國棄之如敝屣的CPTPP，至於CPTPP是否海市蜃樓，則是另一地緣政治的話題了。