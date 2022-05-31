我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

A型肝炎大爆發 FDA調查：病源疑「超市草莓」

通膨拉警報 華郵指白宮失誤 拜登、鮑爾、葉倫都要負責

台灣未受邀加入IPEF 陳冲：FTA更重要

記者陳素玲、巫其倫／台北31日電
陳冲認為，未獲受邀加入IPEF，其實在經貿上對台灣無損，IPEF原本就難登WTO大雅之堂，所以政府除了面子問題外，倒也不必過於在意，不如在供應鏈上另闢蹊徑，組一小型的IPEF，反較實際。(本報資料照片)
陳冲認為，未獲受邀加入IPEF，其實在經貿上對台灣無損，IPEF原本就難登WTO大雅之堂，所以政府除了面子問題外，倒也不必過於在意，不如在供應鏈上另闢蹊徑，組一小型的IPEF，反較實際。(本報資料照片)

台灣被排除在「印太經濟架構」（IPEF）首輪成員名單，國發會主委龔明鑫表示，台灣不管是經貿條件或供應鏈的戰略重要性，都有資格加入美國所發起的印太經濟架構，也理解國際政治的現實，將等待時機突破爭取加入。行政院前院長陳冲則說，未獲受邀加入IPEF在經貿上對台灣無損，對台灣真有意義的是對美、歐的自貿協定（FTA）和「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

龔明鑫日前接受美國之音專訪時指出，美國透過IPEF展現重返印太的決心，以抗衡中國的「一帶一路」或中國主導的「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）。而台灣在經貿上的資格也好、條件也好，或是可以提供的貢獻也好，基本上都是夠資格的，台灣也理解國際有政治上的現實，但是就必須更努力，排除這些可能的障礙，把自己準備好，總是有一些時機，可以去做一些突破。

儘管政府對加入IPEF展現積極態度，但新世代金融基金會董事長陳冲昨天表示，對美印以外國家，IPEF涵蓋面比不上RCEP，且並非自由貿易協定或關稅同盟，沒有關稅減讓、智財權保護的大菜，受邀各國食之無味，反應就不熱烈，唯恐被認是反中聯盟。

陳冲認為，未獲受邀加入IPEF，其實在經貿上對台灣無損，看美國新邀的印度，過去在多哈回合談判中的固執，以及在CPTPP議題上的堅持，都可以知道IPEF的經貿前途多舛，縱然有協議，在世貿組織也上不了檯面，所以政府除面子問題外，也不必過於在意，不如在供應鏈上另闢蹊徑，組一小型的IPEF較為實際。

陳冲說，對台灣真有意義的，恐怕是對美、歐的FTA，還有就是美國棄之如敝屣的CPTPP，至於CPTPP是否海市蜃樓，則是另一地緣政治的話題了。

供應鏈 關稅 RCEP

上一則

徐志榮不選苗栗縣長？鍾東錦建議民調推人選

下一則

「幫扁脫罪」影響選舉 民進黨速戰速決

延伸閱讀

貿易代表戴琪：夏季中開始協商印太經濟架構

貿易代表戴琪：夏季中開始協商印太經濟架構
中國官員到訪前...斐濟加入印太經濟架構 拜登大勝利

中國官員到訪前...斐濟加入印太經濟架構 拜登大勝利
中國駐韓大使：希望韓方參與印太經濟架構後信守承諾

中國駐韓大使：希望韓方參與印太經濟架構後信守承諾
振興經費345.6億拍板 估89.9萬人受惠

振興經費345.6億拍板 估89.9萬人受惠

熱門新聞

主持人陳文茜繼肺腺癌後再傳免疫疾病，讓她一度痛苦表示不想活了。（取材自臉書）

陳文茜肺腺癌後再傳免疫疾病 血壓飆180 尖叫：不想活了

2022-05-24 01:45
「捍衛戰士2」2年前的預告片撤除中華民國國旗，如今卻在電影中重現，香港影評人何兆彬告訴美媒VICE全球新聞，這種情況前所未見。（圖取自vice新聞網頁vice.com）

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

2022-05-29 15:04
Google公布「台灣年度最多人瀏覽的Google街景地點」，台灣指標性建築「台北101大樓」只排名17。 （本報資料照片）

不是101…Google公布台灣年度熱門地點 網見第1名傻眼

2022-05-25 18:35
曾馨瑩建議大家可以多補充維他命、鋅、兒茶素及發酵食物，增強自我免疫力。取材自IG

蔡依珊也認輸 郭台銘47歲嬌妻曾馨瑩美成這樣

2022-05-24 17:47
TVBS主播之間的鬥爭，比電視劇還精采。（本報資料照片）

台電視台TVBS女主播上演宮鬥 3主播涉霸凌另1主播遭逮

2022-05-25 04:47
藝人郭彥均關心疫情未料引發爭議。本報資料照片

「堵得住郭彥均 堵不住我的嘴」聲援潮洗版蔡英文臉書

2022-05-28 19:17

超人氣

更多 >
S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷

S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷
美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌

美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌
德州血案才過幾天 佛州10歲男童涉威脅發動大規模槍擊

德州血案才過幾天 佛州10歲男童涉威脅發動大規模槍擊
汪小菲爆大S「長期服用違禁藥物」 離婚時間點曝光

汪小菲爆大S「長期服用違禁藥物」 離婚時間點曝光
沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了

沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了