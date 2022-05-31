廢刑罰≠無罪 陳水扁想爭清白得回法庭

圖為前總統陳水扁2008年11月11日涉及洗錢與國務機要費等案，被上銬收押的畫面。(本報資料照片)

台灣高等法院審理國務機要費案更二審，定7月15日宣判，立法院昨三讀通過會計法第99條之1修正案，也就是國務機要費除罪化，政壇掀瀾。司法院表示，尊重立法院職權，相關案件的後續審理，由繫屬法院依法處理，司法院基於維護審判獨立，不便表示意見。

高院則說，待修正的法律經總統公布生效，合議庭會審酌相關事實與適用法律，依法審理。

法界認為，國務機要費牽涉龐雜，另有洗錢、侵占公有財物等罪，法官可能單獨針對國務機要費部分判免訴；但免訴是犯罪後法律廢止刑罰，和「無罪」有別，陳水扁 如想爭清白，就得重回法庭受審，如此一來，其他停止審判中案件也將跟著「繼續審判」，法界預料「陳水扁不會這麼做」。

2015年1月，陳水扁以罹失智 、尿失禁等疾病「病情複雜，難以控制，隨時有致死之危險」為由，獲保外醫治，但他屢踩台中監獄 「五不」規定，不僅法務部飽受「不敢管」的抨擊，即便法院想開庭，醫療團隊仍評估陳不適合出庭。

國務機要費更二審審理期間，吳淑珍都請假未出庭，由檢察官一造辯論。在國務機要費案除罪化後，直接影響到的被告包括陳水扁、吳淑珍、總統辦公室前後任主任馬永成與林德訓、前出納陳鎮慧。

馬永成、林德訓一審分別遭判刑20年16年，更二審辯論時，馬永成就提到立法院在審查攸關國務機要費除罪化的會計法草案；他說全台6000多名首長有特別費，當年修法時國民黨有不同意見，民進黨退讓先讓特別費除罪化過關，國務機要費未納入不是基於法理，是政治妥協。