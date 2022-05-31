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罔顧民意全黨救一人 綠再創修法惡例

記者 李承穎、林河名
立法院處理攸關國務機要費除罪的會計法修正案，國民黨立委向主席台丟擲杯水，民進黨立委則把標語看板當成盾牌阻擋。(記者蘇健忠／攝影)
立法院處理攸關國務機要費除罪的會計法修正案，國民黨立委向主席台丟擲杯水，民進黨立委則把標語看板當成盾牌阻擋。(記者蘇健忠／攝影)

當新冠疫情持續高峰之際，民進黨立委昨挾人數優勢，強行將攸關國務機要費除罪的會計法修正案完成三讀。此案一過，「厲害了，這個黨」的嘖嘖聲不絕於耳，證明只有民進黨不想通過的法案，沒有過不了的法案；而不顧社會觀感，「全黨救一人」也再度創下修法惡例。

陳水扁所涉國務機要費案，至今纏訟16年。「國務機要費」是否等同已經除罪的「特別費」，並非沒有討論餘地。但民進黨立委在本屆立院提出此案後，從委員會到院會，甚至在朝野協商時，均未有實質討論。

民進黨立委緊咬「國務機要費就是特別費」，但監察院在2009年曾指出，從國務機要費使用的預算科目來看，自2001年起，總統府在業務費項下有「機要費」、「機密費」及「特別費」可選擇，總統府年年都選「機要費」，而捨「特別費」，難以認定「機要費」兼具「特別費」性質。

國務機要費案審理期間，陳水扁多次主張前總統馬英九無罪，也應判他無罪，但合議庭認為，兩者性質不同，特別費是「因公支用的實質補貼」，國務費則全須「因公支用的專款專戶」。

從監察院到法院審理，都證明國務機要費未必等同特別費；縱或有討論空間，也應在國會論辯。但這次修法，不僅行政院沒有版本，總統府等機關也未展現對修法的態度，任憑朝野立委廝殺。

三讀修法後，陳水扁之子陳致中表示，盼扁案造成台灣社會16年來的風風雨雨真正告一段落。扁家希望藉由國務機要費除罪，讓扁案、乃至扁家司法案件「解套」的想法不言而喻。

然而，扁家別忘了，就算國務機要費案是扁家涉弊案件的主軸，但陳水扁早已是數宗貪汙案有罪定讞之身，不可能因為國務機要費除罪就「全身而退」。

除了司法，扁案的癥結仍在政治。人民並非沒有主張對扁特赦，只是他想方設法只想「脫罪」而絕不「認罪」，蔡總統未敢特赦，正因難以說服全民。說到底，「解鈴還須繫鈴人」，問題在扁本人。

至於民進黨，雖常稱陳水扁是國民黨的「政治提款機」，但提款機領得出鈔票，不正是民進黨不斷存錢嗎？完全執政的民進黨，吃相真要如此難看？年底選舉，選民肯定還要再算一次總帳。

民進黨 陳水扁 馬英九

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