國務機要費除罪 施明德無言 林正杰：蔡讓立院背黑鍋

立法院會昨天三讀通過攸關前總統陳水扁 國務機要費案的會計法修正案，衝擊審判中未確定的國務機要費案；辦成案子的最高檢察署前特偵組「特偵一班」成員說，「法律價值幾何？敵不過政治霸凌」；而當年倒扁行動總指揮施明德昨痛心表示「無言」。

本報系聯合報報導，2008年參與扁案偵辦的前特偵組有關成員中，前檢察總長陳聰明、前發言人陳雲南、前檢察官 吳文忠已退休 ，其餘成員還是現役司法官，聽聞辦案心血化為烏有，感觸良多。

一名前特偵組成員說，貪汙罪的偵處是維繫廉能政治最基本要求，總統擁有國家最高權力，將公帑通私庫卻即將「無法」處罰，最後一道防線失守，曾被依貪汙罪法辦的公務員有什麼感想？

北部資深檢察官說，國務機要費啟動偵查時，造成藍、綠對峙，引發首長特別費告發潮，立法院多年前曾在會計法增訂條文為偵查「量能」解套，但特別費、國務機要費除罪方向一致，修法動機卻不同，後者是因人設事。

另據台北中國時報報導，對於立院為扁「量身訂做」修法，當年倒扁行動副總指揮簡錫堦砲轟，台灣一再以「歷史共業」替官員脫罪，成為貪汙無罪的代名詞，貽笑國際。另名副總指揮林正杰則提醒，國務機要費只是扁涉及的貪汙罪中最小的案子，其他的貪汙罪比這個大很多。

林正杰以《黨產條例》為例，台灣300多個黨，卻只針對國民黨弄了一個條例，如果要幫陳水扁一個人解套，「叫蔡英文特赦就好了，何必搞這一整套？」，他認為這是因為扁若被特赦將恢復公民權，會挑戰民進黨其他派系，他們不願意「縱虎歸山」，明明是蔡特赦就可天下太平，卻要叫立法院去背黑鍋。