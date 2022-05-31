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國務機要費除罪 施明德無言 林正杰：蔡讓立院背黑鍋

台灣新聞組╱台北31日電

立法院會昨天三讀通過攸關前總統陳水扁國務機要費案的會計法修正案，衝擊審判中未確定的國務機要費案；辦成案子的最高檢察署前特偵組「特偵一班」成員說，「法律價值幾何？敵不過政治霸凌」；而當年倒扁行動總指揮施明德昨痛心表示「無言」。

本報系聯合報報導，2008年參與扁案偵辦的前特偵組有關成員中，前檢察總長陳聰明、前發言人陳雲南、前檢察官吳文忠已退休，其餘成員還是現役司法官，聽聞辦案心血化為烏有，感觸良多。

一名前特偵組成員說，貪汙罪的偵處是維繫廉能政治最基本要求，總統擁有國家最高權力，將公帑通私庫卻即將「無法」處罰，最後一道防線失守，曾被依貪汙罪法辦的公務員有什麼感想？

北部資深檢察官說，國務機要費啟動偵查時，造成藍、綠對峙，引發首長特別費告發潮，立法院多年前曾在會計法增訂條文為偵查「量能」解套，但特別費、國務機要費除罪方向一致，修法動機卻不同，後者是因人設事。

另據台北中國時報報導，對於立院為扁「量身訂做」修法，當年倒扁行動副總指揮簡錫堦砲轟，台灣一再以「歷史共業」替官員脫罪，成為貪汙無罪的代名詞，貽笑國際。另名副總指揮林正杰則提醒，國務機要費只是扁涉及的貪汙罪中最小的案子，其他的貪汙罪比這個大很多。

林正杰以《黨產條例》為例，台灣300多個黨，卻只針對國民黨弄了一個條例，如果要幫陳水扁一個人解套，「叫蔡英文特赦就好了，何必搞這一整套？」，他認為這是因為扁若被特赦將恢復公民權，會挑戰民進黨其他派系，他們不願意「縱虎歸山」，明明是蔡特赦就可天下太平，卻要叫立法院去背黑鍋。

陳水扁 檢察官 退休

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