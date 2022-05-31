纏訟16年 國務機要費除罪 陳水扁、吳淑珍免訴

在朝野立委衝突下，立法院三讀通過國務機要費除罪的修法。國民黨立委大撒假鈔，諷刺民進黨「只愛錢、不顧防疫」。(記者蘇健忠／攝影)

在朝野黨團激烈衝突下，立法院昨天三讀通過會計法第99條之1修正案，將國務機要費除罪，前總統陳水扁 纏訟16年的國務機要費案有望解套；除停審中的陳水扁外，扁妻吳淑珍及前總統府副祕書長馬永成、前總統辦公室主任林德訓、前出納陳鎮慧都可望獲免訴判決。

但在野黨齊聲痛批修法，國民黨 立院黨團更砲轟「這是立法院史上最黑暗的一天」。

修法在民進黨 團人數優勢下表決通過，當年參與扁案的前特偵組檢察官成員感慨「辦案心血化為烏有」。他說，查總統級貪汙案經過努力，好不容易實現正義，也追尋到真相，如果國務機要費除罪是全民共識，他接受；如果民眾不能接受，就讓選票決定。

●扁另有四案待解

獲知修法三讀後，陳水扁指出，「蓬萊島案平反等了38年，國務機要費案除罪16年」。總統府發言人張惇涵表示，總統府尊重立法院的決議，但仍期盼能夠理性議事。

陳水扁繫屬高院的案件除國務機要費案，還有二次金改與偽證案，國務機要費為更二審，二次金改案和偽證案是更一審；陳另涉隱匿國家機密、洗錢兩案，繫屬台北地方法院，目前都裁定停止審判。其中，國務機要費案自2016年4月21日起停審，二次金改是2015年8月31日起停審，偽證案是2014年1月28日停審。法界認為，國務機要費除罪不影響其他案件審理。

昨一早，國民黨進議場與占主席台的民進黨立委洪申翰拉扯，國民黨立委拿「很多小孩、老人走了，蔡英文只想幫阿扁除罪」布條靜坐，抗議目前疫情嚴峻，很多幼童不幸死亡，民進黨卻動員全黨之力，要為貪汙的前總統陳水扁除罪。表決時，國民黨立委向台上丟礦泉水瓶等物，砸破國父遺像。

民進黨團總召柯建銘說「國務機要費就是特別費」，請國民黨走出過去思維，「陳前總統再也不是任何政治提款機，應走出『逢扁必反』的時代了」，此案是法律平等原則及憲法平等權，正當性十足。