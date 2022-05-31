徐志榮不選苗栗縣長？鍾東錦建議民調推人選

國民黨中央鎖定立委徐志榮參選苗栗縣下屆縣長傳聞兩天，徐志榮31日態沒有意願。(本報資料照片)

國民黨 中央選戰策略會報昨天決議建議徵召立委徐志榮參選下屆苗栗縣長，徐志榮今早強調他態度始終如一，選縣長不是他的生涯規畫，國民黨縣黨部主委縣議會議長鍾東錦則建議以民意調查產生，代表國民黨參選的人。

國民黨苗栗縣長徐耀昌即將兩屆任滿，國民黨下屆縣長參選人選一直懸而未決，黨中央選策會昨天決議徵召徐志榮，徐昨天未接電話，今天一早他說，選策會只是建議，而他的態度還是始終如一，選縣長不是他的人生規畫選項，上午會在立法院「向媒體好朋友報告」。

徐志榮先曾受訪表示，國民黨有意參選縣長，包括鍾東錦、農田水利署苗栗管理處退休 處長謝福弘，國民黨只要團結，都會有勝選的機會，況且他也多次與鍾、謝明確表達不選縣長，如果口口聲聲不選，現在又要選，他要如何交代？

他說，家中還有90多歲老母親，如果他要選縣長，更是行程滿檔到處奔波，會讓老人家心疼，也是他所不願意的，如果要他選縣長，不是陷他於不孝嗎？相信朱主席不會為難他。

今天一早鍾東錦「18鄉鎮市祈福傾聽之旅」，第四站到西湖鄉三湖活動中心，鍾東錦說，計畫趕不上變化，但他祈福傾聽之旅會繼續下去，徐志榮如果不選，他建議有意參選的人全部列入，用民意調查科學的方法，找出最能代表國民黨勝選的人。