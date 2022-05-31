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徐志榮不選苗栗縣長？鍾東錦建議民調推人選

記者范榮達、吳傑沐／苗栗31日電
國民黨中央鎖定立委徐志榮參選苗栗縣下屆縣長傳聞兩天，徐志榮31日態沒有意願。(本報資料照片)
國民黨中央鎖定立委徐志榮參選苗栗縣下屆縣長傳聞兩天，徐志榮31日態沒有意願。(本報資料照片)

國民黨中央選戰策略會報昨天決議建議徵召立委徐志榮參選下屆苗栗縣長，徐志榮今早強調他態度始終如一，選縣長不是他的生涯規畫，國民黨縣黨部主委縣議會議長鍾東錦則建議以民意調查產生，代表國民黨參選的人。

國民黨苗栗縣長徐耀昌即將兩屆任滿，國民黨下屆縣長參選人選一直懸而未決，黨中央選策會昨天決議徵召徐志榮，徐昨天未接電話，今天一早他說，選策會只是建議，而他的態度還是始終如一，選縣長不是他的人生規畫選項，上午會在立法院「向媒體好朋友報告」。

徐志榮先曾受訪表示，國民黨有意參選縣長，包括鍾東錦、農田水利署苗栗管理處退休處長謝福弘，國民黨只要團結，都會有勝選的機會，況且他也多次與鍾、謝明確表達不選縣長，如果口口聲聲不選，現在又要選，他要如何交代？

他說，家中還有90多歲老母親，如果他要選縣長，更是行程滿檔到處奔波，會讓老人家心疼，也是他所不願意的，如果要他選縣長，不是陷他於不孝嗎？相信朱主席不會為難他。

今天一早鍾東錦「18鄉鎮市祈福傾聽之旅」，第四站到西湖鄉三湖活動中心，鍾東錦說，計畫趕不上變化，但他祈福傾聽之旅會繼續下去，徐志榮如果不選，他建議有意參選的人全部列入，用民意調查科學的方法，找出最能代表國民黨勝選的人。

苗栗縣議會議長鍾東錦(站立者)「18鄉鎮市祈福傾聽之旅」31日到西湖鄉三湖活動中...
苗栗縣議會議長鍾東錦(站立者)「18鄉鎮市祈福傾聽之旅」31日到西湖鄉三湖活動中心，他希望國民黨可以透過民意調查，推出支持度高的人參選縣長。(記者吳傑沐／攝影)

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