張善政拜會楊梅 疾呼別將票投給綠白兩黨

國民黨桃園市長參選人張善政(左二)31日前往桃園楊梅區黨部拜會地方。(記者翁唯真／攝影)

國民黨 桃園市長參選人張善政今早前往桃園楊梅區黨部拜會地方，他指出，不僅自己對桃園有12年的感情，加上民進黨 太囂張了，桃園選舉是6都的指標，大家要用選票讓民進黨的知道別跋扈，也別將票投給民眾黨，全力支持他，打漂亮選戰；至於和立法委員呂玉玲是否成功聯繫上，他表示，還在努力中。

張善政昨從龍潭出發去拜會地方，今轉往楊梅區，張表示，自己和先前有和市議員周玉琴聯繫過，來到桃園就是希望能一步一腳印把地方的朋友認識，並請益將能量累積團結起來。

張致詞指出，他來參選第一為他和桃園有12年的感情，當初馬英九 徵召他去當行政院長，因而離開，忘不了這段感情；第二點則是，近日最熱門的是為郭彥均臉書寫下「很多小孩都走了」的事情，若他有機會在桃園選上，希望能讓民進黨體認到，這幾年他們太囂張。

張表示，民眾要用選票讓民進黨知道，別人對你們不爽，應該要收斂一些，像郭彥均事件就是一個指標，往後都可能一再發生，大家也別投民眾黨，全力衝刺拉高他的票數，打贏漂亮選戰。

至於呂玉玲昨也展開感謝之旅，雙方是否有成功聯繫上，張回應還在努力中，盡快喬時間；雖然呂說他只有1票希望張繼續努力，張則笑著說，呂背後有許多宗親支持，也需要呂的幫忙。

今日國民黨立法委員張育美、前立委廖正井、楊梅區議員周玉琴、涂權吉及無黨籍議員李家興皆出席支持，並全場一同高喊團結凍蒜，氣勢逼人。