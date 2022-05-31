黑白集／網軍「出征」杜悠悠眾口 國家的墮落

防疫荒腔走板，蔡政府不自我反省，反用網軍想杜悠悠眾口。圖為國民黨指蔡政府用公務預算養網軍。(本報資料照片)

疫情 越嚴重，綠營網軍越忙，凡讓蔡政府難堪的事，都可看到其「出征」(大量留言湧入攻擊的行為)身影。Netflix諷刺「排隊買疫苗 」，藝人對孩童死亡表示不捨，均遭其毒手；除被迫下架貼文，還得再三道歉賠不是。

網軍的受害者，比比皆是。疫情爆發之初，藝人徐小可嗆陳時中 「練肖話」(胡說八道)遭圍剿，只能痛哭道歉；藝人高山峰聲援郭彥均，也被出征。柯文哲之子確診昏倒送急診，被批是享特權；但難道要鬧出人命才甘心？幾度捐醫療設備的賈永婕，近日捐贈「嬰兒影像插管器」，被鄉民酸說想選舉、蹭熱度、愛作秀。真是沒血沒淚的一群人。

一般網民出征，多半基於義憤或湊熱鬧；但綠營網軍奉命出征，卻常常是因為無理及心虛。因為無理，所以要竭力攻擊任何凸顯「政府無能」的訊息；因為心虛，所以要堵住任何批評的聲音。比網軍更沒品的，是他們背後的藏鏡人。

議員徐巧芯涉違停爭議而遭出征，又是另一類型。違停只是小事一樁，卻炒了快一周；這並不是網軍分不清是非輕重，而是為了轉移疫情焦點，殺敵兼煙幕彈。

這些出征令人反感，是因逾越人性。防疫荒腔走板，蔡政府不自我反省，反用旁門左道手法想杜悠悠眾口。當政府把養網軍當成正業，把年輕人訓練成冷血的網路殺手，他們每次唱出「我現在要出征」，就是國家的又一次墮落。