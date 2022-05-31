綠3都民調崩盤 吳子嘉：禍首是蘇貞昌、陳時中

蘇貞昌(右)和陳時中(左)被指是民進黨在三都民調崩盤的罪魁禍首。(本報資料照片)

《美麗島電子報》最新民調 顯示，行政院長蘇貞昌滿意度43.0%、不滿意度48.5%，呈現死亡交叉；衛福部長陳時中 4月滿意度為63.9%，5月卻只剩48.9％，短短一個月降了15個百分點。媒體人吳子嘉表示，民進黨 在台北、新北及桃園三都的民調已經開始崩盤、下滑，罪魁禍首就是陳時中和蘇貞昌。

對於近日蘇貞昌表現，吳子嘉諷刺道「蘇貞昌這幾天為什麼抓狂？當然是他有受傷，不然怎麼會突然之間開始有些動作」，他批評蘇貞昌碰到事情第一個反應是人間蒸發，甚至突然叫警察幫他抓人，可能就是他看到民調結果呈現死亡交叉。

吳子嘉預測「蔡英文6月份就會把他（蘇貞昌）換掉，換成前副總統陳建仁」，蘇貞昌或許也有預感，自認官位快要不保，因此才會醜態畢露。

陳時中的全國滿意度民調掉了整整15個百分點，對此，吳子嘉直言「民進黨倒大楣了」，會被陳時中「搞死掉」，外界批評陳時中只做一件事，就是專門修理雙北老百姓，每天吵架。不只如此，近日藝人郭彥均出言「很多孩子都走了」掀起風波，換蘇貞昌出來罵人，還叫警察出來抓人，彷彿回到白色恐怖時代。

對於「很多孩子走了」說，蘇貞昌先稱是「不實謠言」將究責、查辦，前天改稱「不是針對任何個人」；台北市長柯文哲昨天說，民進黨的字典裡沒有認錯，他們就是會拗到底。

民進黨立院人士則表示，網路上吹起這股「#很多孩子走了」風潮，讓人想起副總統賴清德擔任行政院長時，對照服員的薪資調漲問題說了一句「功德台灣」，演變成「功德院」事件，成為推高2018年「討厭民進黨」氛圍的指標性事件之一，民進黨不應小覷。

國民黨昨要求蘇貞昌道歉，並質疑兒童BNT疫苗根本不夠才讓家長在凌晨排隊。蔡英文總統昨天則說，輝瑞兒童疫苗累計有110.88萬劑，目前台灣5歲至11歲的小朋友有99萬人符合接種對象，疫苗數量相當充足。

台北市議員李柏毅昨質詢，有很多非綠營人士對郭彥均一事很憤慨，但蔡總統悶不吭聲，柯會不會對現在的民進黨失望？柯文哲說，失望也不是因為這件事情，網軍玩過頭總有一天會遭到報應。