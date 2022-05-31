我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

A型肝炎大爆發 FDA調查：病源疑「超市草莓」

通膨拉警報 華郵指白宮失誤 拜登、鮑爾、葉倫都要負責

綠3都民調崩盤 吳子嘉：禍首是蘇貞昌、陳時中

台灣新聞組╱台北31日電
蘇貞昌(右)和陳時中(左)被指是民進黨在三都民調崩盤的罪魁禍首。(本報資料照片)
蘇貞昌(右)和陳時中(左)被指是民進黨在三都民調崩盤的罪魁禍首。(本報資料照片)

《美麗島電子報》最新民調顯示，行政院長蘇貞昌滿意度43.0%、不滿意度48.5%，呈現死亡交叉；衛福部長陳時中4月滿意度為63.9%，5月卻只剩48.9％，短短一個月降了15個百分點。媒體人吳子嘉表示，民進黨在台北、新北及桃園三都的民調已經開始崩盤、下滑，罪魁禍首就是陳時中和蘇貞昌。

對於近日蘇貞昌表現，吳子嘉諷刺道「蘇貞昌這幾天為什麼抓狂？當然是他有受傷，不然怎麼會突然之間開始有些動作」，他批評蘇貞昌碰到事情第一個反應是人間蒸發，甚至突然叫警察幫他抓人，可能就是他看到民調結果呈現死亡交叉。

吳子嘉預測「蔡英文6月份就會把他（蘇貞昌）換掉，換成前副總統陳建仁」，蘇貞昌或許也有預感，自認官位快要不保，因此才會醜態畢露。

陳時中的全國滿意度民調掉了整整15個百分點，對此，吳子嘉直言「民進黨倒大楣了」，會被陳時中「搞死掉」，外界批評陳時中只做一件事，就是專門修理雙北老百姓，每天吵架。不只如此，近日藝人郭彥均出言「很多孩子都走了」掀起風波，換蘇貞昌出來罵人，還叫警察出來抓人，彷彿回到白色恐怖時代。

對於「很多孩子走了」說，蘇貞昌先稱是「不實謠言」將究責、查辦，前天改稱「不是針對任何個人」；台北市長柯文哲昨天說，民進黨的字典裡沒有認錯，他們就是會拗到底。

民進黨立院人士則表示，網路上吹起這股「#很多孩子走了」風潮，讓人想起副總統賴清德擔任行政院長時，對照服員的薪資調漲問題說了一句「功德台灣」，演變成「功德院」事件，成為推高2018年「討厭民進黨」氛圍的指標性事件之一，民進黨不應小覷。

國民黨昨要求蘇貞昌道歉，並質疑兒童BNT疫苗根本不夠才讓家長在凌晨排隊。蔡英文總統昨天則說，輝瑞兒童疫苗累計有110.88萬劑，目前台灣5歲至11歲的小朋友有99萬人符合接種對象，疫苗數量相當充足。

台北市議員李柏毅昨質詢，有很多非綠營人士對郭彥均一事很憤慨，但蔡總統悶不吭聲，柯會不會對現在的民進黨失望？柯文哲說，失望也不是因為這件事情，網軍玩過頭總有一天會遭到報應。

民進黨 陳時中 民調

上一則

中重症+468致死率創新高 陳時中估6月疫情可能下降

下一則

李登輝時期仍有政治監控 藍批促轉會只批兩蔣搞雙標

延伸閱讀

防疫惹怨 蔡英文負面聲量達13% 還遭酸「十孩不見一滴淚」

防疫惹怨 蔡英文負面聲量達13% 還遭酸「十孩不見一滴淚」
新聞評論／人民嘴巴貼封條 蘇貞昌好大官威 莫非想當「蘇大大」

新聞評論／人民嘴巴貼封條 蘇貞昌好大官威 莫非想當「蘇大大」
黑白集／部署慢半拍 宣傳很超前

黑白集／部署慢半拍 宣傳很超前
查辦郭彥均箝制言論自由 老民進黨人感慨「新白色恐怖」

查辦郭彥均箝制言論自由 老民進黨人感慨「新白色恐怖」

熱門新聞

主持人陳文茜繼肺腺癌後再傳免疫疾病，讓她一度痛苦表示不想活了。（取材自臉書）

陳文茜肺腺癌後再傳免疫疾病 血壓飆180 尖叫：不想活了

2022-05-24 01:45
「捍衛戰士2」2年前的預告片撤除中華民國國旗，如今卻在電影中重現，香港影評人何兆彬告訴美媒VICE全球新聞，這種情況前所未見。（圖取自vice新聞網頁vice.com）

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

2022-05-29 15:04
Google公布「台灣年度最多人瀏覽的Google街景地點」，台灣指標性建築「台北101大樓」只排名17。 （本報資料照片）

不是101…Google公布台灣年度熱門地點 網見第1名傻眼

2022-05-25 18:35
曾馨瑩建議大家可以多補充維他命、鋅、兒茶素及發酵食物，增強自我免疫力。取材自IG

蔡依珊也認輸 郭台銘47歲嬌妻曾馨瑩美成這樣

2022-05-24 17:47
TVBS主播之間的鬥爭，比電視劇還精采。（本報資料照片）

台電視台TVBS女主播上演宮鬥 3主播涉霸凌另1主播遭逮

2022-05-25 04:47
藝人郭彥均關心疫情未料引發爭議。本報資料照片

「堵得住郭彥均 堵不住我的嘴」聲援潮洗版蔡英文臉書

2022-05-28 19:17

超人氣

更多 >
S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷

S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷
美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌

美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌
德州血案才過幾天 佛州10歲男童涉威脅發動大規模槍擊

德州血案才過幾天 佛州10歲男童涉威脅發動大規模槍擊
汪小菲爆大S「長期服用違禁藥物」 離婚時間點曝光

汪小菲爆大S「長期服用違禁藥物」 離婚時間點曝光
沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了

沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了