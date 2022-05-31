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新聞評論／潦草熄燈 邪惡平反 促轉會爭議難息

聯合報社論
曾惹出「東廠」爭議的促轉會30日拆牌走入歷史，促轉會的表現遠不及當初人民對它的期待，它帶來的爭議更是久久難消。（本報資料照片）
曾惹出「東廠」爭議的促轉會30日拆牌走入歷史，促轉會的表現遠不及當初人民對它的期待，它帶來的爭議更是久久難消。（本報資料照片）

成立4年的「促轉會」30日走入歷史。熄燈前，促轉會積極趕業績，除提出中正紀念堂的轉型建議，刑事撤銷了520農運、美麗島等14個案件，並提交177萬字的總結報告。但數量不代表質量，促轉會的表現遠不及當初人民對它的期待，它帶來的爭議更是久久難消。

在最新一批「刑事有罪判決撤銷名單」裡，包含了民進黨前主席施明德。然而，施明德對自己被「平反」，卻重話批評是「邪惡作法」。他認為，促轉會不盡本分釐清歷史真相，反利用「假平反」當業績交差了事，形同再次羞辱反抗者是罪犯。施明德自認是「政治良心犯」，不需任何平反；他也直指促轉會的失敗，在於「動機不正，人選不對」。

曾任民進黨主席、也是台灣繫獄最久的政治犯，施明德的批評一針見血。不同於其他美麗島世代同志在朝任官，施明德淡出綠營十多年，與民進黨已無政治或利益瓜葛；他對轉型正義的看法，實直指蔡政府盲點。

施明德所指的「動機不正」，確實是促轉會難以自圓其說的問題。台灣自國外引入「轉型正義」的概念，但落到執行層次，不斷因政治考量而變形走樣。尤其，蔡政府近年來陷入「黨國不分」的泥淖，完全忽略了轉型正義在台灣應有的宏觀歷史視野。在首任主委黃煌雄去職後，促轉會即淪為低層次的執行機關，只看民進黨黨意行事，旨在削弱國民黨統治正當性。因此，也就嗅不到「轉型」或「正義」的氣味。

四年前副主委張天欽的「東廠事件」，是促轉會失去正當性的主要轉折點，也暴露促轉會一開始即因用人不當而結構歪斜。正因蔡政府對促轉會的「動機不正」，遂有「人選不對」的問題，從而引發促轉會的形象敗壞，最後則因認知褊狹而一路崩塌。蔡政府雖兩度讓促轉會延任，但已積重難返。

促轉會內有所謂「除垢派」與「和解派」的路線之爭，但在一批相同史觀、相同政治立場的人把持下，無論哪一派得勢，其實已無太多差別。試問，被少數人論述壟斷的正義，怎可能是真正的正義？一味追求民進黨意識形態的史觀，又如何還原歷史真相？

在旗幟鮮明的政治立場下，促轉會的運作亂象不斷。以促轉會最引以為豪的「平復司法不公」為例，幾乎做到「只要涉及政治，就撤銷司法判決」的地步。因此，被促轉會「平反」的「政治受難者」，多人竟也名列中共「烈士」名單，豈不荒謬？至於要求「移除兩蔣銅像」，不但地方政府有意見，連中央部會的國防部、退輔會也不埋單。類似爭議，層出不窮。

若堅持是出於擇善固執也就罷了，但促轉會明顯存在雙重標準。例如，對於檔案解密，促轉會一直將矛頭對準情治系統，卻不願要求有權解密的蔡總統下令。為了獲取所謂「政治檔案」，甘冒大不韙進入政治大學「封存」相關檔案；但對於民進黨前主席江鵬堅、台南市長黃偉哲、立委黃國書等人過去是否為「威權政府的臥底」，促轉會卻左閃右躲，支吾其詞。它想幫民進黨遮掩什麼？

促轉會的設立，原是為「落實自由民主憲政秩序」，事實上，它卻成為台灣回歸憲政體制後最大的「違章建築」之一。在走入歷史後，促轉會的業務將由行政院的「人權及轉型正義處」承接。以蘇貞昌的剛愎和僚氣，當他說會「承擔責任」時，帶來的是更多的疑慮。促轉會並未實現正義的落實，而掌權者仍可以繼續藉口轉型正義來打壓人民，鞏固政權。

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