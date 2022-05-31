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李登輝時期仍有政治監控 藍批促轉會只批兩蔣搞雙標

台灣新聞組╱台北31日電
歷經四年運作，曾惹出「東廠」爭議的促轉會，30日拆牌走入歷史，後續業務將回歸相關部會。（記者邱德祥╱攝影）
歷經四年運作，曾惹出「東廠」爭議的促轉會，30日拆牌走入歷史，後續業務將回歸相關部會。（記者邱德祥╱攝影）

歷經四年運作，「促進轉型正義委員會」昨天拆牌，結束任務。促轉會代理主委葉虹靈說，促轉會任務的結束，不是轉型正義的結束，運作四年的分數，留給外界打。此外，促轉會任務總結報告揭露，李登輝政權時期仍有監控，藍委酸促轉會只批判兩蔣主政時期，卻對李登輝輕輕帶過，轉型正義根本是雙標。

本報系聯合報報導，促轉會業務將回歸各部會，由行政院設置「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會」，處理政治犯沒收財產返還，擬使用促轉會結束後的辦公處所，基金會法源已在5月17日於立法院三讀通過。

葉虹靈表示，請外界給各部會、行政團隊鼓勵與監督，轉型正義就像受難前輩說的，「燈可以熄、光不會滅」，相關工作會一棒接一棒，繼續下去；她也指出，促轉會運作四年的分數留給外界打，總結報告已提出、也可在網路下載，她希望各界可以從裡面看到台灣走過的威權歷史，並記得身邊還有很多在受苦的受難者與家屬。

台北中國時報報導，促轉會任務總結報告揭露，台灣原運代表人物夷將‧拔路兒（舊漢名劉文雄、現任原民會主委）曾遭調查局監控12年，直到全面解嚴後過了6年，1998年調查局才終止對他的監控。國民黨立委李德維怒酸，在解嚴後夷將等人仍持續遭李登輝政權監控，現在卻只批判兩蔣主政時期，促轉會與民進黨的轉型正義搞雙標。

報導指出，夷將學生時期積極投入原住民族權利維護運動，爭取原住民族的政治主體地位，政府卻略以「積極參與各類活動，發展原住民組織，鼓煽從事原住民獨立運動」監視之；李德維表示，在1987年7月15日解嚴後、1992年警總解散，夷將等人仍持續遭李登輝政權監控，現在卻只批判兩蔣主政時期。

李德維直言，面對歷史必須要有一致的態度，否則就會淪為政治操弄與鬥爭，促轉會若真心要促進轉型正義跟追求和解，那就不應該要有大小眼的態度，當民進黨一邊咒罵蔣介石時候，另方面不斷保護李登輝。

夷將表示，在威權時期因為推動原住民族運動被監控，「完全是意料之內」，但是，沒有抗爭就不會有今天的成果。他說，自己進行大型抗爭一直到1997年，後來隨著逐漸民主化，抗爭也被視為民主的象徵，後來也就沒有再被監控了。

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