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英系：陳時中不選 等同防疫失敗 衝擊執政團隊

台灣新聞組／台北30日電
衛福部長陳時中是否參選台北市長增變數。（本報資料照片）
衛福部長陳時中是否參選台北市長增變數。（本報資料照片）

  疫情持續嚴峻，衛福部長陳時中是否參選台北市長增變數。民進黨英系核心人士認為，陳時中若無法參選，等同宣告「防疫失敗」，連帶衝擊的是執政團隊；就像2019年黨內總統初選，為何一定要力挺蔡英文，因為蔡一旦被換掉，等同宣告「執政不力」。但黨內高層認為，陳時中還沒有宣布要選，即便最後未選北市，也不算「換掉」。

陳時中昨被問到這個問題時表示，這樣的黨政問題大家都「各有見地」，還是讓黨政的人來回答比較好。

英系核心人士認為，若不推陳時中來選，等同是宣告防疫失敗，連帶影響全台選情，「其他地方也不用選了」，陳時中的選情已不只是個人問題，而是執政團隊的成績。

黨內高層則認為，陳時中還未宣布要選，即便最後未選北市，也不算換掉；不過，研判疫情在6月底會趨緩，甚至到7月確診數可望降至每日千例左右，仍然很看好民進黨年底選情。

至於交通部前部長林佳龍參選北市長的動作頻頻，黨內高層指出，林佳龍有意願也不見得是壞事，一同競爭，證明黨內人才很多，選舉最怕的其實是沒人有意參選。

黨內高層表示，台北、新北和桃園的市長人選一定是到最後一刻推出，因為連動影響的是全台選情；雖然國民黨北北桃人選已明確，但現在推出也不能頻繁跑攤，「推了也沒用」。

另據了解，新北人選現在有英系立委羅致政、內政部長徐國勇等人，黨內已在盤點接任內政部長人選，徐國勇參選機率愈來愈高，桃園、新北都有可能。

陳時中 疫情 防疫

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