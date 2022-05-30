新聞評論／人民嘴巴貼封條 蘇貞昌好大官威 莫非想當「蘇大大」

行政院長蘇貞昌要法辦郭彥均，民間是罵聲不絕。（記者林俊良／攝影）

藝人郭彥均在臉書 引述與護理朋友對話，一句「這麼多孩子，就這樣走了」，當即引發綠側翼網軍圍剿，逼得他刪文道歉。隨後，行政院長蘇貞昌再拿國法對他追殺，認為郭彥均發布「不實謠言」，對防疫 人員極不公平，下令究辦。指揮官陳時中立刻跟進稱，可裁罰「300萬元」，刑事局也揚言不排除約談郭彥均到案。一則反映人民心聲的貼文，遭到政府上下嚴刑伺候，真虧蔡政府還自稱「民主政府」。

台灣防疫部署步調錯亂，人民怨聲載道。此際，蘇貞昌不督促各部門趕緊補漏，卻有餘暇來封百姓的口，真是醜陋的官僚心態！也可看出，在這個政府眼裡，它自己的臉皮，比人民的性命還重要許多。一個多月來，全台已有十名幼童因染疫而喪命；在郭彥均發文的日期，則至少已有七死。「這麼多孩子就這樣走了」，描述的不過是人們的感傷和同理心。但在蔡政府眼中，卻視為意圖煽惑人心的「謠言」，必須課以重罰。試問，對身為「阿公」的蘇貞昌而言，究竟要多少孩童死亡才算「多」？

蘇貞昌要法辦郭彥均，觀察兩天來的社會反應，民間是罵聲不絕。許多網友義憤難填，甚至灌爆蔡總統臉書，指責台灣已變成像北韓一樣的「極權國家」，根本是「綠色恐怖」，有人則直接要求撤換蘇揆。連館長陳之漢也不忍了，直接開嗆：「難怪我以前就很討厭你，蘇先生。」一向「不沾鍋」的蔡英文 ，在這波疫情中，因一意偏綠，遭指責缺乏「照顧全民」的胸襟。如今政府防疫失利，官員又一再擺出不能忍受批評的傲慢姿態；蔡英文須知她縱容蘇貞昌之粗暴無能太久，已超過民眾的忍耐極限，民怨奔湧向她是必然趨勢。

郭彥均說「這麼多孩子走了」，一般人認為他只是在陳述「實情」，但蘇貞昌卻認為他在「造謠」。請問，以蘇揆的標準，要多少孩子送命才叫「多」？且看，台灣10歲以下兒童確診死亡率是南韓的8倍、日本的10倍；就算幼童十死還不算多，一般民眾就連評論也不行嗎？一名藝人發表幾句感慨，即遭網軍出征，被閣揆下令查辦；這種「具有民進黨特色」的不容異己，請蔡政府告訴我們：什麼民主國家有這等酷吏首相？

半個月前，蘇貞昌誇稱台灣的染疫死亡率僅萬分之二，較香港、日本均低。但檢視今天的數字，我國的死亡率已升破千分之一。以蘇揆查辦郭彥均的標準，他更該把自己送法究辦，因為他的說法更符合「謠言」等級。這麼多民眾聲援郭彥均，除了因為他說的是事實，大家更對政府肆無忌憚打壓言論自由感到厭惡、憤怒與無法容忍。如果今天郭彥均因陳述事實要被封口，明天就可能有更多人因批評遭到打壓，後天就有更多人被誣陷或栽贓；然後，台灣就會變成一個集體噤聲的社會。那是蔡政府希望台灣變成的模樣嗎？

行政院稱，郭彥均的貼文一出，立刻被20多個粉專轉發，有7000個互動，1000多則留言。言下之意，有團體操作的痕跡，意圖引發社會恐慌。事實上，民眾對此議題反應熱烈，若是一個負責的政府，應注意到的是民氣流向，並迅速提升照護能量才對。而偏偏以蘇揆之失能，才會將此當成惡意詆毀，故只會祭出「法辦」的狠招，底下官員也立刻無腦呼應。這種動輒法辦、威嚇封口的景象，大概也只有中國大陸還在做了；蘇貞昌莫非羨慕「習大大」的威風凜凜，也想變成「蘇大大」？

在人民嘴巴上貼封條，真的過氣了，走不通的！