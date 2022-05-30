我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／巴特勒飆35分無力回天 綠衫軍奪東冠搶進總冠軍賽

租金、房價齊漲 歸巢族大增 家長養老計畫受影響

查辦郭彥均箝制言論自由 老民進黨人感慨「新白色恐怖」

台灣新聞組／台北30日電
國民黨立法院黨團總召曾銘宗（右三）、書記長萬美玲（左三）及立委共六人，29日 前往刑事局「自首散布假消息」，聲援藝人郭彥均。（記者邱德祥／攝影）
國民黨立法院黨團總召曾銘宗（右三）、書記長萬美玲（左三）及立委共六人，29日 前往刑事局「自首散布假消息」，聲援藝人郭彥均。（記者邱德祥／攝影）

行政院長蘇貞昌稱要查辦藝人郭彥均言論，遭外界批評箝制言論自由，也讓老民進黨人感慨。前台南縣長蘇煥智說，如果十個不算多，那蘇揆要多少人才算多？政府應優先關心如何減少死亡、中重症，而不是消滅異己，查辦對公共政策的評論，就是打壓言論自由，根本違反憲法。「很糟糕的民主倒退，根本是新的白色恐怖」。

民進黨前立委郭正亮指出，陳時中說要罰300萬元台幣，留言立刻逾2000筆，「2000人都抓啊！」一個人違反政府法令叫犯法、100人叫政治、1萬人叫革命；指揮中心專家小組委員李秉穎說BNT是過期，「把李秉穎抓去關、罰300萬啊！蘇貞昌怎不敢抓李秉穎？」

「不該死的，一個都嫌多。」東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒在臉書發文質疑，多跟少是相對的，生命權是最基本的人權，政府有義務保障，八掌溪事件四名工人眼睜睜死亡，到底是多還是少？

前副總統呂秀蓮接受網紅「比特王」訪問時批，中央流行疫情指揮中心自以為很棒，「很會抗疫、驅鬼」，但她認為是「師公在嚇鬼」。她質疑，要問每天確診人數，前提是篩檢了多少；不管是快篩或PCR，「如果不給快篩劑，如果PCR很慢，確診人數當然很少，這幾年大家守著電視不是白費工夫嗎」。她說：「欺騙了老百姓，難道不是蔡總統也被欺騙了嗎？被蒙蔽了嗎？」

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，執政當局嚴重低估這波疫情對人民的傷害和衝擊。法辦郭彥鈞，這是執政當局缺乏自信與包容的表現，也不符合比例原則。如果執政當局試圖用這樣的方式箝制人民的表意自由，那是非常魯莽粗暴的行為，絕對是下下策。

游盈隆強調，怎麼想也想不到，標榜「崇尚自由，有政府，會做事」的民進黨政府會墮落成這樣。

民進黨 疫情 陳時中

上一則

網友齊轟湧負評 蘇貞昌改口 ：不是針對任何個人

下一則

黑白集／部署慢半拍 宣傳很超前

延伸閱讀

藝人郭彥均事件 蘇貞昌：權責機關依法公正辦理就好

藝人郭彥均事件 蘇貞昌：權責機關依法公正辦理就好
「很多孩子走了」不能說？蔡英文臉書被灌爆

「很多孩子走了」不能說？蔡英文臉書被灌爆
聲援郭彥均 柯文哲：今天不說話，明天說不了

聲援郭彥均 柯文哲：今天不說話，明天說不了
新聞眼／不捨兒童都不行 台進入類戒嚴？

新聞眼／不捨兒童都不行 台進入類戒嚴？

熱門新聞

主持人陳文茜繼肺腺癌後再傳免疫疾病，讓她一度痛苦表示不想活了。（取材自臉書）

陳文茜肺腺癌後再傳免疫疾病 血壓飆180 尖叫：不想活了

2022-05-24 01:45
「捍衛戰士2」2年前的預告片撤除中華民國國旗，如今卻在電影中重現，香港影評人何兆彬告訴美媒VICE全球新聞，這種情況前所未見。（圖取自vice新聞網頁vice.com）

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

2022-05-29 15:04
Google公布「台灣年度最多人瀏覽的Google街景地點」，台灣指標性建築「台北101大樓」只排名17。 （本報資料照片）

不是101…Google公布台灣年度熱門地點 網見第1名傻眼

2022-05-25 18:35
曾馨瑩建議大家可以多補充維他命、鋅、兒茶素及發酵食物，增強自我免疫力。取材自IG

蔡依珊也認輸 郭台銘47歲嬌妻曾馨瑩美成這樣

2022-05-24 17:47
TVBS主播之間的鬥爭，比電視劇還精采。（本報資料照片）

台電視台TVBS女主播上演宮鬥 3主播涉霸凌另1主播遭逮

2022-05-25 04:47
藝人郭彥均關心疫情未料引發爭議。本報資料照片

「堵得住郭彥均 堵不住我的嘴」聲援潮洗版蔡英文臉書

2022-05-28 19:17

超人氣

更多 >
英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身

英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身
美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣

美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣
「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動
存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議

存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議
強尼、安珀官司賠償恐創新高 前男友馬斯克也發聲了

強尼、安珀官司賠償恐創新高 前男友馬斯克也發聲了