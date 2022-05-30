查辦郭彥均箝制言論自由 老民進黨人感慨「新白色恐怖」

國民黨立法院黨團總召曾銘宗（右三）、書記長萬美玲（左三）及立委共六人，29日 前往刑事局「自首散布假消息」，聲援藝人郭彥均。（記者邱德祥／攝影）

行政院長蘇貞昌稱要查辦藝人郭彥均言論，遭外界批評箝制言論自由，也讓老民進黨 人感慨。前台南縣長蘇煥智說，如果十個不算多，那蘇揆要多少人才算多？政府應優先關心如何減少死亡、中重症，而不是消滅異己，查辦對公共政策的評論，就是打壓言論自由，根本違反憲法。「很糟糕的民主倒退，根本是新的白色恐怖」。

民進黨前立委郭正亮指出，陳時中 說要罰300萬元台幣，留言立刻逾2000筆，「2000人都抓啊！」一個人違反政府法令叫犯法、100人叫政治、1萬人叫革命；指揮中心專家小組委員李秉穎說BNT是過期，「把李秉穎抓去關、罰300萬啊！蘇貞昌怎不敢抓李秉穎？」

「不該死的，一個都嫌多。」東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒在臉書發文質疑，多跟少是相對的，生命權是最基本的人權，政府有義務保障，八掌溪事件四名工人眼睜睜死亡，到底是多還是少？

前副總統呂秀蓮接受網紅「比特王」訪問時批，中央流行疫情 指揮中心自以為很棒，「很會抗疫、驅鬼」，但她認為是「師公在嚇鬼」。她質疑，要問每天確診人數，前提是篩檢了多少；不管是快篩或PCR，「如果不給快篩劑，如果PCR很慢，確診人數當然很少，這幾年大家守著電視不是白費工夫嗎」。她說：「欺騙了老百姓，難道不是蔡總統也被欺騙了嗎？被蒙蔽了嗎？」

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，執政當局嚴重低估這波疫情對人民的傷害和衝擊。法辦郭彥鈞，這是執政當局缺乏自信與包容的表現，也不符合比例原則。如果執政當局試圖用這樣的方式箝制人民的表意自由，那是非常魯莽粗暴的行為，絕對是下下策。

游盈隆強調，怎麼想也想不到，標榜「崇尚自由，有政府，會做事」的民進黨政府會墮落成這樣。