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防疫惹怨 蔡英文負面聲量達13% 還遭酸「十孩不見一滴淚」

台灣新聞組／台北30日電
這兩天不少網友聲援郭彥均，前往蔡英文總統臉書洗版留言，蔡總統IG粉絲數29日也被柯文哲超車。（取材自蔡英文臉書）
這兩天不少網友聲援郭彥均，前往蔡英文總統臉書洗版留言，蔡總統IG粉絲數29日也被柯文哲超車。（取材自蔡英文臉書）

藝人郭彥均因在臉書分享「很多孩子都走了」一文，遭行政院長蘇貞昌喊查辦，引發爭議，不少網友紛紛開始聲援郭彥均，前往蔡英文總統臉書洗版留言，「你堵得住一個郭彥均的嘴，你堵不住我的嘴」。導致蔡英文近期負面聲量高達13%，高於正面聲量8%。

疫情持續，台北市長柯文哲儘管這幾天居家隔離中，但仍透過遠距會議，頻針對防疫等議題提出意見，在網路持續獲得高聲量。柯文哲的負面聲量僅8%，正面聲量7%。

柯文哲的IG粉絲數29日達到92.9萬、蔡英文92.8萬，柯文哲超車蔡英文。不過，根據網路溫路計的政治人物網路聲量，目前中央防疫第一線、參選北市長呼聲高的衛福部長陳時中的網路聲量第一，其次為總統蔡英文、第三名為北市議員徐巧芯，台北市長柯文哲暫居第四。

柯文哲也在臉書聲援郭彥均，批評蘇院長親自下令調查，將「社維法」、「傳染病防治法」變成箝制人民的工具，這是國家機器對人民的壓迫。

藝人黃子佼上周喜得愛女「黃玉米」，他日前在臉書曬出多位政治人物獻上祝福的照片一一致謝，其中還有蔡英文總統的祝賀卡片，然而最近因新冠疫情導致10名孩童病逝，名嘴朱學恒在黃的臉書留言「十孩不見一滴淚，一寶立見總統卡」。

朱學恒昨在臉書轉貼黃子佼分享的總統賀卡，不滿表示「只為蒼生說人話，不為君王唱讚歌」，他要大家「醒醒吧，那死掉的10個孩子沒名沒姓，是收不到蔡英文一滴淚的」，更指出「而你敢說死10個孩子算多，行政院長蘇貞昌就要立馬偵辦你呢」。

對於被捲入風波，黃子佼表示，已將回應寫在臉書留言區，目前不會再對此事多做回應，「我會讓大家暢所欲言，這是社群的意義，但記得除了討論和轉發這張圖的同時，要看一下全文與全圖喔。」強調自己的習慣就是不管收到什麼禮物都會致謝，最後他也表示會尊重所有言論，希望許多民意能被聽見看見與重視。

台北市長柯文哲儘管這幾天居家隔離中，但仍透過遠距會議，頻針對防疫等議題提出意見，...
台北市長柯文哲儘管這幾天居家隔離中，但仍透過遠距會議，頻針對防疫等議題提出意見，在網路持續獲得高聲量，柯文哲的IG粉絲數29日也超車總統蔡英文。（取材自柯文哲IG）

蔡英文 臉書 柯文哲

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