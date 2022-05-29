大屋頂下／仇中舔美 民進黨面對中共廿大

今秋中共廿大，習近平將依新憲進入第三任期，並提出「新時代黨解決台灣問題的總體方略」。

其實，在廿大之前，是兩岸關係最不至於出大事的時段，因為要等待廿大的局面落定。但是，廿大以後的習近平已不是現在的習近平，廿大以後的中共也不是現在的中共，兩岸關係的凶險與不可測性將急遽升高。

因此，現在民進黨當局必須嚴肅思考如何面對廿大以後的習近平及中共。也就是說，民進黨也應該拿出一套「新時代黨解決兩岸問題的總體方略」。

五月廿五日，「全美公共廣播電台」（NPR）報導我外交部長吳釗燮的專訪。他表示：台灣企圖避免戰爭，將維持現狀，不尋求形式上的獨立。

這是近年所聞「台灣戰狼」吳釗燮最溫和低調的言論，令人不敢相信自己的耳朵。

他又說：中共對台威脅日益加劇，且中國大陸國內政經壓力日增，所以中方藉犯台轉移內部焦點、尋找替罪羊的可能性大增。

我要為吳的這句話加一段潛台詞，亦即：廿大後，中共內部權力架構底定，對台行動的自由度立即提升，台灣成為目標的可能性亦大增。台灣若冒進挑釁，就不是「替罪」。

吳釗燮專訪播出次日，美國國務卿布林肯發表《美國政府對中華人民共和國的政策》演說（原訂五月五日發表），使人聯想台北方面是否事前曾受知會。

布林肯將拜登政府的對華政策作了首次的整理公布，要點與解讀如下：

關於中美關係，顯示「圍堵vs.接觸」的兩難。他說：中國是唯一擁有重塑國際秩序能力的國家，包括經濟、外交、軍事和科技層面（承認並直面中國崛起）。但他又說：美國沒有要遏制中國崛起，更不是要引發新冷戰，反而要努力避免，也無意將中國排除在全球經濟體外（不是脫鉤）。他說：北京的願景是將全球脫離過去七十五年促進世界和平繁榮的普世價值，而美國將對未來提出與中國一較高下的願景（制度、價值、文明之爭）。

關於兩岸關係，則顯示「介入vs.維和」的兩難。他再度將「六項保證」列入「政策」，這可說是唯一增加的「介入」項目。其餘部分，再申「一中政策」並未改變，不支持台獨，反對任何一方改變現狀，支持以和平方式解決兩岸問題，台美軍事關係則在提供台灣「自我防衛」的能力，凡此仍以「維和」高於「介入」。

布林肯宣示的「政策」，若說得直白一些，就是：美國承認並警覺中國崛起，因應之道是和戰兩手、不放棄和，剿撫並舉、不放棄撫。看似仁義道德，其實是心餘力絀，底氣不夠。

以美國這樣的強權，在進行國際博弈時，尚知在「圍堵vs.接觸」「介入vs.維和」的兩手之間尋求平衡。那麼，在民進黨近幾年「抗中保台」的瘋狂操作之後，吳釗燮能說出「台灣企圖避免戰爭／將維持現狀／不尋求形式上的獨立／要避免成為替罪羊」等語，豈止是剛好而已，甚至在他是求之不得。

面對世局，面對兩岸，以吳釗燮的分量，也許自以為可以吃一吃趙立堅的豆腐，但絕對壓不過布林肯吧。

民進黨現今的國際戰略，直白而言，就是「仇中舔美」。

一面倒的仇中。只能仇恨，不能和平；只能衝突，不能互惠；只能零和，不能雙贏。認為：仇恨就是利益，脫鉤就是勝利。試想，連美國都不敢也無力操作這種一面倒的政策，民進黨要不要問自己何德何能？

一面倒的舔美。舔到完全喪失主體性，以作為美國誘殺中共的餌而自豪，以作為美國第一島鏈的一隻刺蝟而驕其國人。且看在今日美中角力與俄烏戰爭中，各國在美、中、俄三方的迎拒進退是多麼細緻地講究距離與比例。例如印度、以色列、土耳其、菲律賓、匈牙利、新加坡、韓國及IPEF各國，有一面倒向美、中、俄一方的嗎？但民進黨政府卻一面倒向美國，借季辛吉的話說，台灣為何不作東西溝通的橋梁，而偏偏要作大國對抗的前沿？

關鍵在民進黨究竟要以台獨或中華民國作為國家戰略。若以中華民國為國家戰略，真正實踐「中華民國不是台獨」，至少比較可能避戰，也就比較可能不必奢望美國軍事介入（把美國拖下水）。在中華民國憲法下，兩岸「一中各表」，就有可能跳出「只能仇恨，不能和平／只能衝突，不能互惠／只能零和，不能雙贏」的不歸路。

反之，若以台獨為國家戰略，就要三不五時看看「美國支不支持台獨」、「中共來犯，美國會不會出兵」。問題是：若要問「美國支不支持台獨」，至少應先問「民進黨你搞不搞台獨」，若你也不敢搞台獨，說什麼「中華民國不是台獨」，則美國「支不支持台獨」對你有何意義？難道，民進黨搞不搞台獨，全看美國支不支持？或美國若要你搞台獨，民進黨就搞了？試問主體性何在？

真正要注意的是，美國鷹派若欲以台獨為誘殺中共的餌，台灣也不能上美國的當。這就是主體性的問題。

布林肯發表的「政策」應視為美國政府的正式宣示。像拜登那種「軍事護台」的思考或言語，在美國政壇確實存在，不必視為「口誤」；不過，即使拜登真的那麼想，但以美國的老謀深算，這類語言畢竟比不上布林肯所言正規「政策」的分量。

布林肯宣示的美國的對華政策，可歸納為兩點：一、不支持台獨，亦即反對任何一方改變現狀（所以，民進黨應知不能搞台獨）。二、支持以和平方式解決兩岸問題（因此，民進黨不能再以仇恨為利益，以脫鉤為勝利）。

布林肯說，美國將提與中國一較高下的願景。台灣若不搞台獨，願以和平方式解決兩岸問題，那麼，也可提出一個與中共一較高下的兩岸願景。要影響中國，中華民國自由民主的願景，應是台灣的最大優勢，連美國也沒有這種直接而深入民族與歷史的影響力。因為，愈「中華」，「民國」愈有力量。

過了廿大這個門檻，中共對內外行動的自由度將提升。布林肯此時的發言，更是台灣辨認自身定位座標的指針。民進黨不要誤判了美國，不要誤讀了中共，台灣一面倒的仇中與一面倒的舔美眼看是走不下去了。迷途知返，懸崖勒馬。

陳明通說過好幾次，但沒有引起太大注意。他屢次說：在蔡英文任內兩岸不會有事，不會有戰爭。

他其實是在說，他的「保單」效期只到廿大，廿大以後就難說了。