「很多孩子都走了」恐法辦 家長斥沒同理心、不夠謙卑

藝人郭彥均關心疫情，未料引發爭議。（本報資料照片）

藝人郭彥均日前在臉書分享醫護朋友敘述「看到這麼多孩子，就這樣走」，引發討論。甚至行政院長蘇貞昌、指揮中心指揮官陳時中 昨天稱是「不實謠言」。家長團體批評，看到政府官員言論快暈倒，感嘆政府很沒有同理心，不夠謙卑；但也有家長認為，現階段擴大恐慌對防疫與家長心態沒有任何幫助，因為數字仍在一定範圍內。

行政院長蘇貞昌昨稱是「不實謠言」，要究責、查辦；指揮中心指揮官陳時中昨天下午也強調，可依傳染病防治法，最重可開罰300萬元台幣（約10.2萬美元）或三年以下有期徒刑、拘役。

全國家長會長聯盟副理事長劉名揚表示，昨天看完陳時中的言論「快暈倒」，現在唯一的德政，是看到很多縣市政府延長停課至下周。即便政府說有發放快篩，但也僅提供給確診、密切接觸者與居隔者，若孩子臨時有症狀，也得自尋快篩，學校根本沒有足夠的戰備存糧。

劉名揚也說，以他所處的新竹縣芎林鄉為例，全鄉只有一間診所能視訊給藥，但近來越來越多孩子確診，視訊給藥也需要排隊。只能說政府很沒有同理心，不夠謙卑，「若十個死的不是人，什麼才是人？」

台北市國小家長會長聯合會會長廖哲豪則說，疫情 之下，家長心繫孩子的安危，只希望疫情洪峰快過，能一起迎接後疫情時代。任何小小風波攜手向前，大家都要互相體諒，看到不幸事件難免會感傷講話會比較情緒，家長是心疼孩子，大家都要有同理心，政府應站在保護人民，替人民解決事情的角度，可以出面澄清、緩頰而不是指責。

也有一位國小家長說，家長很多時候要表達自己心情無奈跟手足無措，看到孩子生病是這樣子，父母心裡都會不舒服。不過他也說，個人講話都要修飾，要看場合，也要看自身影響力，父母現在對於疫情的安危是真的很擔心，只希望大長官們基於這點能將心比心，也沒有大到需要法辦，尤其「藝人情緒發言，但大長官們不也都在情緒發言嗎？」

全國家長教育志工聯盟理事長吳福濱表示，現在是新冠肺炎疫情的高峰期，小孩正在陸續接種疫苗 ，五歲以下疫苗也還沒進來，勢必會造成一些悲劇，尤其目前已有孩子過世，即便數字不大，家長仍會恐慌。

不過吳福濱說，家長會恐慌，但也不希望知名的藝人或有知名度的人去擴大恐慌，擴大恐慌對防疫與家長心態沒有任何幫助。