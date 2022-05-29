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促轉會提國幣「去蔣」 蔣萬安：浪費公帑政治清算

台灣新聞組／台北29日電
促轉會建議，國幣應汰換有侵害人權紀錄的威權統治者肖像，引發爭議。立委蔣萬安（右）對此表示「浪費公帑政治清算」。（記者曾吉松／攝影）
促轉會建議，國幣應汰換有侵害人權紀錄的威權統治者肖像，引發爭議。立委蔣萬安（右）對此表示「浪費公帑政治清算」。（記者曾吉松／攝影）

促轉會將在本月底解散，27日向行政院提出任務總結報告中，針對作為國幣的新台幣有前總統蔣中正肖像，首度提出三項明確建議，認定蔣中正破壞民主憲政體制，國幣應逐年汰換有侵害人權紀錄的威權統治者肖像，並彰顯台灣自然生態與文化歷史、設計過程納入民間意見等；蔣家後代、立委蔣萬安辦公室對此表示「浪費公帑進行政治清算」。

中央銀行發行局局長鄧延達昨天表示，促轉會這幾年有跟央行溝通，主要都是針對下一次改版時，提出建議參考；他表示，新台幣目前民眾使用情形良好，偽鈔率非常低，沒有改版的急迫性，促轉會是要求「下次改版」時要參考三原則，央行會在下一次改版時作為參考。

總結報告中指出，依促轉條例第二條，國幣威權統治者的圖樣屬於威權象徵，但現行條例對威權象徵的處置規範並未及於國幣，依專家諮詢會議結論並考量現實條件，提出三點原則性建議。

建議包括，認定蔣中正既為破壞民主憲政體制、行使國家暴力與侵害人權的威權統治者，不宜維持其肖像作為國幣圖樣；國幣圖案建議彰顯自然景觀、文化歷史的獨特性，同時兼顧族群融合、性別平等、生態保育等進步價值；未來應在圖案設計過程中，納入民間意見，透過互動與社會溝通以凝聚國家認同。

促轉會表示，新台幣發行以來，主要選用孫文、蔣中正頭像作為國幣代表圖案，這種獨尊政治領袖、甚至以具有人權爭議紀錄的軍事強人為幣面圖像的做法，並非民主國家的慣有原則。

蔣萬安的辦公室回應，現在已經進入電子貨幣的時代，政府還在浪費公帑進行政治清算，不如盡快協助民間紓困、振興經濟，幫助民眾早日遠離疫情肆虐。

至於促轉會提出中正紀念堂五年完成轉型議題，蔣萬安說，疫情確診和死亡人數雙雙創新高，中正紀念堂轉型是政府現在關心、優先處理的事情嗎？還是吃飽太閒？

另外，針對「中正路」、「中山路」等路名。報告指出，街道名稱更動涉及戶政、交通、稅捐等機關，但地名制度化涉及空間認知和在地認同，應反映地方歷史脈絡和區域特色。建議建立中央與地方協作處置威權統治者命名街路名稱的統籌機制，對全國道路與鄉鎮區等名稱提出整合性計畫。

威權象徵處置上，促轉會建議修正「促轉條例」，明定公家機關的威權象徵應移除、改名或以其他方式處置；且不受文資法、都市計畫法等相關法規限制。地方政府若不作為，中央可限定在一定期限內為之，屆期仍不作為，可代行處理。

促轉會建議，國幣（圖）應汰換有侵害人權紀錄的威權統治者肖像，引發爭議。立委蔣萬安...
促轉會建議，國幣（圖）應汰換有侵害人權紀錄的威權統治者肖像，引發爭議。立委蔣萬安對此表示「浪費公帑政治清算」。（記者曾學仁／攝影）

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