冷眼集／拿錢幣開刀 徒增社會分裂

促轉會建議，國幣（圖）應汰換有侵害人權紀錄的威權統治者肖像，引發爭議。立委蔣萬安對此表示「浪費公帑政治清算」。（記者曾學仁／攝影）

促轉會將落幕，回歸各部會的促轉2.0將上路。促轉議題過去四年風風雨雨，社會高度期待「東廠」形象根深蒂固的促轉會解散後，相關議題能有嶄新面貌。不料，總結報告卻針對國幣議題開刀，未來促轉方向是否拉回正軌，還沒開始已被打上大大的問號。

促轉會過去最常被批評的，是始終沒能把握「撫慰傷痕，促進和解」的轉型正義核心價值。如今促轉二點零上路前，拋出新台幣改版議題，顯然又重蹈了過去的覆轍，分不清楚孰輕孰重。

錢幣的最大運用意義在於流通，本身已不像銅像具有高度的威權象徵，且當前紙幣、五十元硬幣部分已幾乎完成全面改版，連鑄幣主關機關央行 都指出，國幣改版耗費鉅資。言下之意，即是這該議題上做文章，並不符合比例原則。

翻開總結報告，除了主張要五年內完成中正紀念堂轉型，新台幣改版，很大篇幅地單方面描述了過去威權時代的作為。葉虹靈甚至直言，總結報告不是要功過並陳，而是要告訴大家，有人真的做錯，連當時的法律都沒有遵守、視憲法於無物；至於重點項目之一的「推動轉型正義社會溝通」，則是占了小小的篇幅。

當前台灣社會對政治議題，已是高度分裂。諸如轉型正義等高度爭議議題，理當以尋求共識為大前提，才有和解的可能。遺憾的是，從總結報告中，看到的依然是蔡政府要推動的，是民進黨 支持者的促轉，只會徒增更多的社會分裂。

施明德曾批評，促轉會利用假平反，官僚地做業績了事。如今促轉將轉型，卻變本加厲，連和新台幣都過不去，能做出什麼成績，已不證自明。