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林智堅爭選桃園市長 傳未知會鄭文燦

記者蔡晉宇／台北29日電
新竹市長林智堅。(本報資料照片)
新竹市長林智堅。(本報資料照片)

藍綠桃園市長提名都進入快速發展階段。民進黨部分，潛在出戰人選目前已聚焦在地民進黨立委鄭運鵬、新竹市長林智堅二人；林智堅動向尤更將直接影響綠營在桃園市、新竹市布局。黨政人士表示，林智堅近期確實釋出風向球，但目前高層態度仍是傾向讓鄭運鵬繼續在地方暖身，未有新討論，尚未到攤牌時刻。

民進黨黨務人士表示，北北桃市長人選提名互有連動，在疫情因素未退散下，造成當前僵局；此「連動方程式」可望由桃園率先解開北台灣第一道提名難題，時間點最快6月底出爐，但仍要視疫情變化而定。

新竹市長林智堅有意爭取桃園市長的消息，本周快速發酵，甚至有媒體報導「在鄭文燦協調下，林智堅答應選桃園市長」等，但黨中央否認。知情人士表示，鄭文燦立場為只要能贏，都是好人選，對林智堅到桃園參選持開放態度，只是沒有被知會，讓該陣營有微詞，質疑「也沒排斥林來，但要來也不先打聲招呼嗎」？

新竹市政府幕僚表示，對相關報導已作出澄清，林智堅當前最重要任務就是做好防疫工作，並未對外放話，對選舉議題也無進一步討論。

綠營人士分析，林智堅放眼桃園市，但新竹市順利接班同樣重要，兩件事有互斥性質，若林智堅爭取北上桃園參選，勢必沒有足夠量能在新竹操盤。

黨務人士表示，林智堅若有意爭取桃園市長提名，將有兩大問題待克服。首先要面對的是，新竹市長位置是否要「坐好坐滿」？特別是疫情仍嚴峻之時如何轉場。其次是「強龍是否能壓過地頭蛇」，雖然林智堅形象清新、全國知名度高，但鄭運鵬也絕非「塑膠做的」，近期幾分民調皆顯示，在鄭運鵬勤跑基層後，民調已和幾位在地綠營政治人物逐漸拉開差距，甚至小贏林智堅。

熟悉桃園的綠營人士表示，鄭文燦陣營雖目前未明確表態支持人選，亦不排斥林智堅來桃園參選，不過對鄭運鵬出線仍抱持樂觀其成態度，但鄭運鵬狀況雖漸入佳境，最終徵召權仍在蔡英文總統手上。

新竹市長部分，民進黨人士表示，林智堅陣營的接班人選第一選項仍是政委羅秉成，但羅無意願參選，可預期近期就會有其他人選浮出檯面。而行政院顧問鄭宏輝宣布參選後勤跑基層，目前民調居領先位置且差距愈來愈開，卻始終不在林智堅陣營的接班藍圖中，如何給在地最強競爭者一個合理交代，也考驗林智堅政治手腕。

提名 民進黨 疫情

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