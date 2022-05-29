新聞眼／不捨兒童都不行 台進入類戒嚴？

避免兒童染疫重症，兒童疫苗開打，許多幼兒園小朋友害怕打針，需要多名護理師一起幫忙安撫。（記者潘俊宏／攝影）

藝人郭彥均在臉書 轉述醫護朋友提到「很多孩子都走了」遭網友出征，更因行政院長蘇貞昌一句「查辦」成為藍綠戰場，政院雖在五小時後澄清「並非針對單一藝人」，卻已達成嚇阻效果。蘇揆嚇阻的，不只是假訊息施放者，更是兩個月來目睹幼兒接連染疫、重症、死亡，醫療亂象不斷上演，求助無門卻因害怕被查辦必須噤聲的全民百姓。

兩個月來，本土確診案例不斷創新高，幼兒染疫、發燒、抽搐，抱著幼童在雨中苦候疫苗 畫面，反覆在國人眼前上演。新北、基隆先後發生兩歲幼兒確診，送醫過程碰壁；更有六個月大的嬰兒因緊急醫療系統癱瘓，在急診室外斷氣。一個孩子的死亡已讓全民肝腸寸斷，昨天已累計十例兒童死亡，這數字，不多嗎？

蘇貞昌昨受訪時，對媒體詢問郭彥均發文，第一句話就是「這種不實的謠言」，接著稱「內容相似、類似，都有相近的團體，有很明顯的操作痕跡」，最後強調會加以究責查辦。

此一發言挨批「戒嚴」，五小時後，政院才以新聞稿強調「並非針對單一藝人」。

蔡政府上任後，不合黨意就遭網軍、側翼出征者眾。這波疫情 以來，蔡政府不斷自誇「超前部署」，卻有多少家庭因疫苗不足、行政僵化、落後部署等層層亂象家破人亡，卻不敢公開訴說經歷的悲慘，只因害怕被側翼扭曲、被網軍出征、被政府清算，壓垮最後一絲以自身經歷點出制度漏洞「別再有下一個」的勇氣。

事實上，行政院雖然稱「並未針對單一藝人」，但刑事局卻早如接到指令般指「不排除約談郭彥均等人」。一位藝人不捨醫護與兒童的發言，成為民進黨的假訊息戰場，蘇貞昌選在文化部辦的活動企圖製造文字獄，行政院也達成「類戒嚴」目的。