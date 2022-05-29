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黑白集／李四川想敲平那根釘？

黑白集
高雄市前副市長李四川（中）數度被勸進參選高雄市長，但他表明沒有意願。（本報資料照片）
高雄市前副市長李四川（中）數度被勸進參選高雄市長，但他表明沒有意願。（本報資料照片）

高雄市前副市長李四川臉書貼文「嚥下的是委屈，餵大的是格局」，在藍營掀起很大漣漪。向來自豪拿摃槌仔（台語，即鐵鎚）的「川伯」，這回想敲平那根釘？

看似「外省名」的李四川，其實是道地屏東小琉球工程人出身。雖曾任新北市、高雄市副市長及行政院、國民黨秘書長，為朱立倫操盤總統大選，也經歷韓國瑜選總統及罷韓事件，但他始終是摃槌仔務實作風一路敲釘補洞，罕聞作秀或打政治口水戰，也讓高雄市民看到他與傳統政客截然不同的一面。

因此，委屈文一出，藍營激盪不已。藍營議員希望朱立倫能看到川伯臉書，並再度勸進李四川選高雄市長；連外傳黨中央屬意人選柯志恩也提醒黨中央，在地的要最優先處理，避免桃園事件重演。

李四川說最近幾位好友感覺相當委屈，就讓人聯想到桃園事件。朱立倫提名張善政選桃園市長，委屈了羅智強等人；羅智強還到李四川臉書留言「一個人的格局，是被委屈餵大的，喜歡川伯這句話」。看來川伯的委屈文很能療癒羅智強的委屈，而他「人抬人抬出偉大，僧抬僧抬出高僧」一語，也頗具勸解效果。

摃槌仔想敲平那根釘？敲平委屈眾人的朱立倫？其實，李四川的摃槌仔從來只對事、不敲人。「內訌」才是他想敲平的眼前釘，若不能團結對外、那有勝選可言？(轉載自聯合報)

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