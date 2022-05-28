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聲援郭彥均 柯文哲：今天你不說話 明天你說不了話

記者袁志豪／即時報導
柯文哲指出，一個郭彥均，還有千千萬萬個郭彥均，事實不會因爲沒有聲音而消失，更註明「今天你不說話明天你說不了話」。圖／北市府提供
柯文哲指出，一個郭彥均，還有千千萬萬個郭彥均，事實不會因爲沒有聲音而消失，更註明「今天你不說話明天你說不了話」。圖／北市府提供

藝人郭彥均分享「很多孩子都走了」一文遭行政院長蘇貞昌喊查辦；民眾黨主席、台北市長柯文哲發文指出，如果不是害怕，家長怎會冒雨幫孩子排隊搶打兒童疫苗，他看不出郭彥均PO文有那裡煽動、造假，強調事實不會因沒有聲音，指出「今天你不說話明天你說不了話」！

柯文哲在臉書發文表示，討厭人民發問，甚至把任何對政府的質疑都打成造假，進而箝制人民發聲，這是國家機器對人民的壓迫。如果不是害怕，這幾天怎麼會有這麼多家長，冒著雨幫孩子排隊搶打兒童BNT疫苗？如果不是恐懼，新聞怎麼會連續幾週討論臺灣的兒童重症與死亡率？

柯文哲說，「藝人郭彥均PO文#很多孩子都死了，我看不出那裡煽動、造假？他只是呼籲大家保持社交距離、避免疫情擴散，不要再給醫護製造壓力。就這樣，被出征到刪文，蘇大院長還親自下令要調查，把社維法、傳染病防治法變成政府箝制人民的工具。不能質疑，不能發問，只能歌功頌德，只能高呼萬歲。」

柯文哲指出，一個郭彥均，還有千千萬萬個郭彥均，事實不會因爲沒有聲音而消失，更註明「今天你不說話明天你說不了話」。

柯文哲 疫苗 社交距離

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