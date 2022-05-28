黑白集／「不尋求獨立」 吳釗燮溫吞說給誰聽

外交部長吳釗燮接受美國「全美公共廣播電台」訪問時說，美台持續進行「非常高階」的安全討論，為了避戰，台灣將維持現狀，「不尋求獨立」。台灣被美國排除在「印太經濟架構」後，吳釗燮只能溫溫吞吞地說這種話，是說給誰聽？

拜登 最近的「失言」風波，屢被白宮和他自己修正，外界才知「心口分離」之妙用。現在蔡政府也在玩這一套嗎？吳釗燮任內強硬反中搞丟六個邦交國，現在他說不尋求獨立，算是自打嘴巴、知過能改？或只是愚民戰術？

要問的是：「不尋求獨立」是誰的台詞？對於主權，真正有資格發表立場的是元首；那麼能否請蔡總統公開宣示一下，並說明反中政策會有不同作法嗎？民進黨上下對此若無異議，是否召開黨員大會，集體把「台獨神主牌」請下供桌？至於自命稱「台獨工作者」的副總統賴清德 ，要不要發表聲明把這個附身符咒撕掉，換一張新的？

當「台獨」好用的時候，蔡政府就拚命炮製「芒果乾」，把所有意見不同的人打成「賣台」、「中共 同路人」。這下好了，對於吳釗燮的發言，綠營和側翼網軍難道不該群起攻之，批他「舔共」、「中共同路人」？

理性的人都知道，為了人民福祉，兩岸要避免發生戰禍。吳釗燮卻是聽了老美的話才知「避戰」，這是太傻還是太狠？