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北市長三腳督 蔣萬安訪馬英九 林佳龍備戰

台灣新聞組╱台北28日電
蔣萬安（左）拜會馬英九（右），馬贈送著作。(取材自臉書)
蔣萬安（左）拜會馬英九（右），馬贈送著作。(取材自臉書)

台北市長選戰將形成「三腳督」態勢，國民黨台北市長參選人蔣萬安昨拜會前總統馬英九，綠營指他是「馬英九2.0」，蔣萬安說，「我就是我，我就是蔣萬安」；民進黨也蓄勢待發，交通部前部長林佳龍表態備戰台北市長，並提出12大政策擘畫首都願景，外傳衛福部長陳時中可能7月請辭投入選戰；民眾黨則支持台北市副市長黃珊珊參選台北市長。

蔣萬安昨拜會馬英九，馬將著作「沉默的魄力」贈蔣，並以台北市前市長經驗勉勵蔣若擔任市長，務必說到做到、眼到手到心到。被問及雙城論壇是否舉辦？蔣萬安說，雙城論壇舉辦的前提是中共不再擾台、對台灣釋出善意，雙方地位對等，才有舉辦的意義；對於其他國際城市間的交流也非常重要，若他當選市長，會擴大舉辦國際城市交流論壇。

林佳龍昨透過臉書發布「首都願景的未來想像——關於首都的12門課」表示，想像台北市的未來，要先跳脫現有的行政區域思維，凌雲北台灣，才能有全新大格局的思考，因此提出包括國土規畫、交通路網、空間正義等12大政策願景。民進黨人士指出，林佳龍積極提出首都願景，形同向黨中央宣告，擺在蔡英文總統桌上的台北市長徵召底牌，一定有一張會是林佳龍。

另一方面，民進黨推派陳時中參選呼聲高，但民眾黨選戰小組召集人蔡壁如表示，如果陳時中現在離開指揮中心，還是會被唾棄成「防疫逃兵」，且除了疫情，這一波快篩之亂、兒童疫苗不足，預估都會衝擊陳時中選情。

蔡壁如透露，民眾黨可望提名的北市副市長黃珊珊，原規畫在這波疫情過後請辭參選，但現在疫情嚴峻，不可能在此時請辭投入選舉，請辭日預估會在7月初或7月中旬開議之前。

陳時中 馬英九 疫情

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