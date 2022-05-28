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施明德：動機不正、人選不對 促轉失敗

台灣新聞組╱台北28日電
施明德。（本報資料照片）
施明德。（本報資料照片）

促轉會昨提出百萬字任務總結報告，民進黨前主席施明德抨擊，動機不正、人選不對，是促轉失敗的主因；台灣東華大學民族系教授施正鋒則說，政府轉型正義搞錯方向，造成朝野、省籍與族群對立。

對於自己曾經歷的美麗島案被促轉會「平反」，施明德批評，促轉會不盡釐清歷史真相的本分，反利用假的「平反」官僚地做業績了事，形同再次羞辱反抗者是罪犯。促轉目的應為「挖掘真相，撫慰傷痕，促進和解」，促轉議題主事者應該是被社會尊重的人士，像南非真相和解委員會是由屠圖大主教主持。

施正鋒說，民進黨在意的重點是處理國民黨黨產，並將促轉期間設定在戰後，不提日治時期的原住民土地問題等，但德國、比利時處理到過去的殖民地，是道歉、賠償都一起面對。轉型正義目的終究是為了和解，民進黨卻塑造成朝野、省籍與族群對立，外界看到轉型正義，形象已經很負面，也失去初衷。

台灣教授協會副會長陳俐甫表示，促轉會一開始就設定落日條款，導致此機構沒辦法真正受到尊重，變成「次等部會」，過去促轉會主要是資料蒐集、赦免、補償，但針對加害者的追究、如何導正過去錯誤、禁止未來再次發生，皆是一片空白，民進黨政府做法，不但對民主幫助沒有很大，對受害人也沒有真正安慰。

陳俐甫說，促轉議題雖未來由行政院長直接負責，但仍要看總統意志，政府應納入社會力、學者專家，成立長期促轉研究機關，才不會讓促轉議題隨著政黨輪替有所改變。

民進黨 原住民 國民黨

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