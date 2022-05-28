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促轉會解編 業務轉交政院 中正紀念堂5年轉型

記者蔡晉宇、鄭媁／台北28日電
促轉會解編，促轉會代理主委葉虹靈（中）與四位委員一同遞交177萬字任務總結報告。(記者余承翰／攝影)
促轉會解編，促轉會代理主委葉虹靈（中）與四位委員一同遞交177萬字任務總結報告。(記者余承翰／攝影)

促進轉型正義委員會昨天向行政院遞交177萬字總結報告，宣告任務終結。對於外界關注的中正紀念堂轉型議題，促轉會建議移除大廳銅像、改造堂體功能及外觀、破除園區整體崇拜軸線，並規畫以五年為計畫期程，預計2027年完成轉型；行政院即將成立人權及轉型正義處，但據指出，人權處長職權不如促轉會主委，未來促轉業務總舵手將是行政院長。

昨天遞交儀式上，行政院長蘇貞昌說，促轉會解編，非轉型正義的結束，而是新階段的開始，行政院將成立人權及轉型正義處、推動轉型正義會報，六部會也將承接促轉會的業務；任務總結報告要依法交給他，他願意承擔這個責任，也願意為當年國家所做的錯誤盡全力來彌補、矯正、還原，並對受難者及家屬表示最大的懺悔及敬意。

促轉會代理主委葉虹靈表示，提出任務總結報告是要讓人們不能輕易否認歷史，報告不是要功過並陳，而是要告訴大家，有人真的做錯，連當時的法律都沒有遵守、視憲法於無物，並對未來促轉業務提出具體建議。

總結報告指出，中正紀念堂轉型所不可或缺的法制工程之一，即是將現行中正紀念堂管理處組織法修正為新機關的組織法，或先廢止組織條例，同步另立新法。除協調國防部停止三軍儀隊於銅像大廳的勤務，建議文化部儘速啟動具威權象徵處置意義的轉型前導計畫，例如於銅像大廳中設置暫時性升降高台並撤除銅像前紅龍，改變參觀者與蔣中正銅像的物理距離、相對高度及瞻仰視線。

由於過去曾爆發台南市長黃偉哲「線民案」，駐日代表謝長廷等美麗島辯護律師也被質疑有國民黨背景，被在野黨抨擊政治檔案選擇性公開。

總結報告指出，檔案中所記載的線民，若未能確認其與情治機關間是否確實建立運用關係，僅透過單一檔案來指認壓迫體制參與者身分，可能損及無辜，提醒外界運用相關檔案應保持審慎，留意監控類檔案是國安情治機關人員經層層通報、過濾，反映特定觀點與脈絡。

國防部 國民黨

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