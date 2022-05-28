我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州槍案致命錯誤 19警早已待命「怕挨槍」未即刻攻堅

逃過大屠殺 男童卻還對衣服染血、弄丟眼鏡向父母道歉

徐巧芯澄清「回去再講」並非施壓：當下語意不精確

記者徐偉真／台北28日電
台北市議員徐巧芯。(記者楊正海／攝影)
台北市議員徐巧芯。(記者楊正海／攝影)

台北市議員徐巧芯紅線違停後續風波不斷，信義分局昨天公布密錄器內容，影片中徐巧芯一句「回去再講」引發討論；徐巧芯今天說，她並沒有要用那句話施壓，她語意表達不精確，她當時搞錯拖吊和紅線停車的差異，她說回去再講是「回去再研究」，她看完影片也覺得可以理解外界的疑惑，自己當下講的不精確。

徐巧芯今天出面說明，表示自己絕對沒有施壓，「說者無心，聽者有意」，她會檢討，自己太多嘴、問了太多問題造成爭議，對於各種檢驗她都接受，但一開始網友在PTT上爆料說她不讓員警開單，這是明確的惡意抹黑，她會堅持提告。

徐也提到，媒體人周玉蔻質疑她選擇性公布密錄器影片，還不斷騷擾公務員、向警方施壓，她也已經正式向台北市衛生局要求衛生局調閱資料，提供跟萬芳醫院等相關單位之間通聯，周玉蔻是否用特權讓醫生到府做PCR她會追查到底。

來源:聯合影音

周玉蔻先前爆料徐巧芯關說台北市議會議長陳錦祥不要公開密錄器內容，徐巧芯說，議長看到議員有新聞，一向會找議員去了解，她當初就把過程據實以報，向議長表示自己沒有施壓，和議長見面的時間點是副市長黃珊珊公開說這是單純違停事件，沒有公布密錄器問題後，若要施壓應該是在這之前。

徐巧芯說，她問員警不是應該要先勸導也不是要施壓，她的意思是她先前看過很多次警察處理違停，是要先請人家離開，她很疑惑就問員警最近的政策是什麼，若她要施壓口氣不會這麼溫和，「平和的語氣能施壓什麼？」她當天的口氣比今天受訪還溫和，因為對方是基層員警，她不想給對方壓力。

外界也質疑她當天拉下口罩表露身分是要施壓，徐巧芯說，因為她當天在用餐，嘴巴油油的，她要講話就調整口罩，又急著從餐廳衝出來，她有動口罩沒錯，但不是為了秀出身分，講了兩句話後發現口罩沒戴好，趕快戴上。

徐巧芯說，她對員警說「我是徐巧芯」不是要施壓，因為她走出來時看到員警在看她先生的身分證，上面配偶欄名字是她，她想員警大概知道她是誰，她只是直覺反應向員警自我介紹。

該員警事後遭分局記兩支申誡，徐巧芯說，就她了解記申誡是因為員警當下沒開單，後續又讓網友不實爆料，她19日就告知警局，希望從寬認定，她不想追究，19日她就知道員警說謊說不認識爆料網友，她和警局聯絡時他們有告知，她向分局表示不希望他們辦該員警，但因為網友找出員警和網友認識的證據，分局啟動第二次調查，因此記申誡。

口罩 警察

上一則

「很多孩子走了」台藝人揭醫護慘況遭出征 刪文道歉

延伸閱讀

施壓？北市議員徐巧芯違停案 密錄器畫面曝光

施壓？北市議員徐巧芯違停案 密錄器畫面曝光
UCLA疫情緊張 27日起恢復室內口罩令

UCLA疫情緊張 27日起恢復室內口罩令
黑白集／真違規、假特權，真網軍、爆假料

黑白集／真違規、假特權，真網軍、爆假料
警員認了！高中同學要在PTT爆料徐巧芯 他當時沒反對

警員認了！高中同學要在PTT爆料徐巧芯 他當時沒反對

熱門新聞

主持人陳文茜繼肺腺癌後再傳免疫疾病，讓她一度痛苦表示不想活了。（取材自臉書）

陳文茜肺腺癌後再傳免疫疾病 血壓飆180 尖叫：不想活了

2022-05-24 01:45
Google公布「台灣年度最多人瀏覽的Google街景地點」，台灣指標性建築「台北101大樓」只排名17。 （本報資料照片）

不是101…Google公布台灣年度熱門地點 網見第1名傻眼

2022-05-25 18:35
曾馨瑩建議大家可以多補充維他命、鋅、兒茶素及發酵食物，增強自我免疫力。取材自IG

蔡依珊也認輸 郭台銘47歲嬌妻曾馨瑩美成這樣

2022-05-24 17:47
TVBS主播之間的鬥爭，比電視劇還精采。（本報資料照片）

台電視台TVBS女主播上演宮鬥 3主播涉霸凌另1主播遭逮

2022-05-25 04:47
蔡英文總統上任6周年，未來挑戰仍大。聯合報系資料照片

「這件事讓人毛骨悚然」游盈隆：台歷任總統第6年都難逃

2022-05-20 18:11
TVBS發生女主播霸凌事件，消息已炸鍋新聞圈。（本報資料照片）

台電視台TVBS女主播宮鬥霸凌 她嘆：老天不給、爭也沒用

2022-05-25 20:35

超人氣

更多 >
紐時：現在房子是住得起的唯一選擇 美國搬家趨勢減緩

紐時：現在房子是住得起的唯一選擇 美國搬家趨勢減緩
拉攏亞裔 好市多賣家鄉味

拉攏亞裔 好市多賣家鄉味
李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍

李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍
稱「經濟下滑是件好事」 馬斯克：我們撒錢給笨蛋們太久了

稱「經濟下滑是件好事」 馬斯克：我們撒錢給笨蛋們太久了
核桃治安惡化 銀行女客停車場被搶5000元

核桃治安惡化 銀行女客停車場被搶5000元