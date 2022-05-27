劉政鴻傳強勢回鍋 藍苗栗縣長提名再掀波

近日傳出前苗栗縣長劉政鴻有意回鍋，並將在27、28日進行電話民調。（本報資料照片）

國民黨 桃園提名 風波尚未落幕，苗栗縣長提名又起波瀾。地方上周盛傳部分藍營要角開始整合連署支持前水利會長謝福弘參選，近日更傳出前縣長劉政鴻有意回鍋參選，今、明兩天將電話民調 ，還有劉政鴻懇託的錄音和簡訊，黨中央和地方黨部雖雙雙否認，但地方已傳得沸沸揚揚，恐埋下「茶壺內風暴」。

苗栗的網路社群今天傳出劉政鴻請託鄉親的錄音檔，請鄉親在今、明兩晚的民調支持他， 讓他有機會再為苗栗建設打拚。國民黨中央組發會昨發出嚴正聲明，強調中央黨部未委託民調機構於今、明兩天執行苗栗縣長選舉民調。

苗栗縣是台灣西部至今唯一綠營未曾執政的縣市，被視為藍營的鐵板一塊，民進黨已提名頭份前市長徐定禎再戰、時代力量也敲定由年輕縣議員宋國鼎參選。現任縣長徐耀昌兩屆將任滿，下屆縣長選舉，國民黨苗栗縣議長鍾東錦、謝福弘都表態爭取，立委徐志榮雖被視為強棒人選，但他一再表明無意參選。

針對劉政鴻強勢爭取回鍋參選，徐定禎昨晚表示，他不在意藍營對手是誰，只與自己比，並改進之前選舉的缺失，相信這次當選機會很大。徐曾任兩屆頭份市長，目前擔任行政院政務顧問。

此外，日前國民黨內部民調顯示，不管是鐘東錦還是徐志榮，都贏對手徐定禎，徐志榮民調最高，而且黨中央希望「排黑」，一開始就鎖定徐參選。

不過，鐘東錦近日大動作召開記者會，在臉書發布澄清影片，強調自己沒有涉入相關暴力事件，而徐志榮本人意願不高，讓黨中央協調陷入僵局。在黨中央希望「排黑」的條件下，鐘東錦和劉政鴻可能都不會是屬意人選，而徐志榮、謝福弘都符合黨中央的提名條件。

日前地方政壇流傳一分推薦書，包括徐耀昌、立委陳超明和徐志榮聯名，連署支持謝福弘，上頭甚至有鍾東錦名字，鍾為此在臉書貼文指出，連署書本是密件，卻被公布出來，讓他無法對支持者交代，「傷痕累累，情何以堪」。

國民黨人選難產，鍾東錦參選立場堅定，但黨中央一直不肯鬆口，日前傳出黨主席朱立倫親赴苗栗勸退鍾東錦，並與傅學鵬、劉政鴻、徐耀昌等前後任縣長、及立委、議員多人聚會溝通。地方人士評估，劉政鴻的大動作是因為原本希望自己的人馬謝福弘可以參選，但謝知名度不高，所以劉出馬參選盼能給黨中央壓力，也有可能劉被地方勸進，地方議論紛紛。