張善政三訪「破冰」 桃議長邱奕勝：會支持

歷經兩次約訪撲空，國民黨桃園市長參選人張善政（左）和桃園市議長邱奕勝（右）26日終於同框合體，邱奕勝不僅贈送茶壺、東方美人茶，他還允諾會支持張善政。（記者鄭國樑／攝影）

國民黨 桃園市長參選人張善政兩度突襲拜訪桃園市議長邱奕勝都撲空，昨天第三度拜會終於如願以償，上演15分鐘「張邱會」，邱奕勝說，他非常尊敬張，「我會支持他」。國民黨南投縣長參選人許淑華昨受訪直言，很多人對黨主席朱立倫的提名 有許多不諒解，認為沒有前期整合，「主席要負最終成敗責任」。

據了解，朱立倫已經多天聯絡邱奕勝，並與邱通話拜託，選策會成員黃敏恭前晚也和邱奕勝相聚，邱才終於答應見面，昨天一早邱就主動聯繫張善政並敲定時間。

邱奕勝說，張善政這幾天行程多，也非常急著碰面，他就把時間擠出來，也約其他人一起到議長室見面。媒體問，張來訪是否為「破冰」？邱說，沒有結冰、何來破冰，張善政是國家重要資產，以學經歷來講是前輩，非常尊敬，他也會支持。

昨天短暫會面15分鐘，國民黨團總召徐其萬、副總召徐玉樹、黃婉如及黨籍議員陳美梅也陪同，邱奕勝贈張茶壺、東方美人茶。邱奕勝喜歡泡茶，親邱人士透露，送茶壺、東方美人茶，意喻不必太急，泡一壺茶平靜心情，細細品嘗再走下一步。

張善政說，得到很多寶貴資訊，讓他對地方有很多了解。至於邱是否會支持？張說，「這不用講，一定是」，過陣子他會約更多議員交流。

張也說，他不覺得要和邱奕勝約碰面會很辛苦，因大家都有聯絡，昨約好了就順利過來。至於立委呂玉玲，張說，會持續連絡，相信會水到渠成。

張善政昨天上午也陪同前議員羅智強桃園行腳，這也是張被提名後，兩人首度同框；張善政也透露，正積極找房子，不限特定區域，只要價位與大小合適就好。

立委萬美玲、許淑華昨天接受電台專訪，兩人都認為張善政是一張好牌，只要能借重邱奕勝的陸軍和羅智強空軍，非常有機會打贏。

對於民進黨 人選，許淑華認為新竹市長林智堅「機率非常高」，但林的實力被媒體高估；萬美玲說，「民進黨內很難再找到第二個鄭文燦」，民進黨立委鄭運鵬與地方人士接觸少，這場仗藍綠都不好打。

鄭運鵬表示，不會體貼自己黨內同志的人，未來也很難期待體貼桃園市民的需要。