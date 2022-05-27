張善政三訪「破冰」 桃議長邱奕勝：會支持
國民黨桃園市長參選人張善政兩度突襲拜訪桃園市議長邱奕勝都撲空，昨天第三度拜會終於如願以償，上演15分鐘「張邱會」，邱奕勝說，他非常尊敬張，「我會支持他」。國民黨南投縣長參選人許淑華昨受訪直言，很多人對黨主席朱立倫的提名有許多不諒解，認為沒有前期整合，「主席要負最終成敗責任」。
據了解，朱立倫已經多天聯絡邱奕勝，並與邱通話拜託，選策會成員黃敏恭前晚也和邱奕勝相聚，邱才終於答應見面，昨天一早邱就主動聯繫張善政並敲定時間。
邱奕勝說，張善政這幾天行程多，也非常急著碰面，他就把時間擠出來，也約其他人一起到議長室見面。媒體問，張來訪是否為「破冰」？邱說，沒有結冰、何來破冰，張善政是國家重要資產，以學經歷來講是前輩，非常尊敬，他也會支持。
昨天短暫會面15分鐘，國民黨團總召徐其萬、副總召徐玉樹、黃婉如及黨籍議員陳美梅也陪同，邱奕勝贈張茶壺、東方美人茶。邱奕勝喜歡泡茶，親邱人士透露，送茶壺、東方美人茶，意喻不必太急，泡一壺茶平靜心情，細細品嘗再走下一步。
張善政說，得到很多寶貴資訊，讓他對地方有很多了解。至於邱是否會支持？張說，「這不用講，一定是」，過陣子他會約更多議員交流。
張也說，他不覺得要和邱奕勝約碰面會很辛苦，因大家都有聯絡，昨約好了就順利過來。至於立委呂玉玲，張說，會持續連絡，相信會水到渠成。
張善政昨天上午也陪同前議員羅智強桃園行腳，這也是張被提名後，兩人首度同框；張善政也透露，正積極找房子，不限特定區域，只要價位與大小合適就好。
立委萬美玲、許淑華昨天接受電台專訪，兩人都認為張善政是一張好牌，只要能借重邱奕勝的陸軍和羅智強空軍，非常有機會打贏。
對於民進黨人選，許淑華認為新竹市長林智堅「機率非常高」，但林的實力被媒體高估；萬美玲說，「民進黨內很難再找到第二個鄭文燦」，民進黨立委鄭運鵬與地方人士接觸少，這場仗藍綠都不好打。
鄭運鵬表示，不會體貼自己黨內同志的人，未來也很難期待體貼桃園市民的需要。
上一則
枕下驚見巫術人偶 已婚男逃20年判准離婚
下一則
FB留言