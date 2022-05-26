張善政訪桃議長又觸礁 吳伯雄勸合

國民黨桃園市長擬參選人張善政(左)拜會中廣董事長趙少康(右)，張善政表示，前來拜會是向趙少康請教選舉的經驗，趙教他要把選舉當成一件快樂的事。(記者邱德祥／攝影)

國民黨 桃園市長參選人張善政與議長邱奕勝的「張邱會」昨天再度觸礁，張善政昨天下午拜會黨籍桃園立委萬美玲、魯明哲，也第二度到市議會要拜訪邱奕勝，但因未事先安排，邱已早一步離開。據指出，張的助理昨上午先到議會，詢問下午能否拜訪邱，但邱開完會就前往中壢會見前議員羅智強，後續也有行程，請張擇日再訪，沒想到張還是抵達議會，令人錯愕。

對於地方僵局難解，國民黨前主席吳伯雄昨呼籲，國民黨能打仗的人沒有幾個了，大家要顧全大局，尤其不能「同歸於盡」。

國民黨桃園市議員黃婉如晚間也在臉書「呼叫議長」，希望邱奕勝不要再生氣了，她很期待見見母雞，帶領藍營議員打贏年底選戰，「以團結的力量支持國民黨提名 的候選人吧！」

張善政昨坦言，拜會行程沒聯絡好，「是我個人的疏忽，對邱議長不好意思。」他也說，好漢做事好漢當，他怪不了別人，等邱方便的時間，他會再正式拜會，他也持續聯絡國民黨立委呂玉玲。至於前議員羅智強，張善政說，兩人有聯繫上，LINE也有互動。

張善政昨天順利拜訪萬美玲和魯明哲，結束後前往桃園市議會想送茶樹精油給邱奕勝，但邱不在辦公室，辦公室也拒絕收禮；張善政解釋茶樹精油是自己種的、不是買的，還問「連卡片都不收？」但辦公室仍婉拒，張無功而返。

張善政昨也拜會中廣董事長趙少康，趙肯定張善政是好牌，「好牌是打不爛的」。

另外，桃園市長鄭文燦最近積極與新竹市長林智堅懇談，林可能參選桃園市長。鄭文燦昨表示，「沒有人問過我」，現在疫情 比選情重要，會按照既有時間表，6月提出人選，不會提早也不會延後。