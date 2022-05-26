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藍通過參選提名 北市蔣萬安 南投許淑華 基隆謝國樑

台灣新聞組╱台北26日電
國民黨中常會通過提名立委蔣萬安（右二）參選台北市長、立委許淑華（右一）參選南投縣長、前立委謝國樑（左二）參選基隆市長，主席朱立倫（中）牽手高喊「凍蒜」。(記者潘俊宏／攝影)
國民黨中常會通過提名立委蔣萬安（右二）參選台北市長、立委許淑華（右一）參選南投縣長、前立委謝國樑（左二）參選基隆市長，主席朱立倫（中）牽手高喊「凍蒜」。(記者潘俊宏／攝影)

不受桃園市長提名風波影響，國民黨中常會昨天通過提名立委蔣萬安參選台北市長、立委許淑華參選南投縣長，以及前立委謝國樑參選基隆市長，黨主席朱立倫牽起三人手高喊「凍蒜」，展現團結氣勢。蔣萬安說，他將組台北隊走向國際，帶領所有市民挺過疫情、開創新局，「一定讓藍天再現」。

被視為台北市長柯文哲接班人的台北市副市長黃珊珊昨說，把市民照顧好就是最好的準備，只要在工作上拿出成績，就可以贏得人民的信任，「我從早到晚關心的是疫情，不是選情」。民進黨發言人周江杰說，目前以防疫為主，國民黨忙著拉抬候選人的選情，是國民黨的家務事，民進黨提名有自己的節奏。

朱立倫說，蔣萬安是國民黨最重要的最具有未來的人，「今日之星也是明日之星」，但壓力也會比較重，相信最後勝利成功的一定是蔣萬安；至於基隆與新北、台北是一個生活圈，將來新北市長侯友宜、蔣萬安和謝國樑三位一體，再加上桃園的張善政，北北基桃連成一線，能給市民最好的生活。

蔣萬安表示，過去幾年台北的人口不斷外流，市民收入持續減少，城市的基礎建設停滯不前，在國際中失去能見度，「此刻，是我們對台北的未來作出重要決定的時候」。

蔣也說，台北需要的是實在做事的人，疫情兩年多來最辛苦的是台北人，國際觀光客無法來，讓服務業遭受嚴重衝擊；去年疫情爆發時，萬華卻被政府指為破口，人民看盡政府的傲慢與無能，沒做好準備就放任民眾與病毒共存，「超前部署」已是謊言，事後補救更是荒腔走板。

另一方面，前副總統陳建仁日前加入民進黨，引發聯想。陳建仁昨接受網路專訪時表示，他最熱愛的是學術研究，「選舉目前不是我的考量。」被問到蔡英文總統是否提過選舉，他說，「怎麼可能，了解我的人都知道我不是適合選舉的人，沒有人找我談過這個問題。」

至於為什麼要加入民進黨？陳建仁說，其實很早以前在衛生署時就有很多人邀請他加入民進黨，在他擔任國科會主委及副總統時也是，當時他認為政務官入黨並不合適，他現在是民間學者，支持蔡總統施政理念，也認為民進黨理念非常好，去年有幾位朋友邀約一起加入，他就加進去，故事就那麼簡單。

民進黨 疫情 國民黨

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