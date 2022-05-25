台北市長是黨國高官後代選？蔣萬安：民主時代怎有這想法

蔣萬安（左二）說，他參選兩次立委，也都是透過民眾一票一票選出來的，不清楚為何卓榮泰會有這樣想法。(圖:蔣萬安辦公室提供)

國民黨昨提名立委蔣萬安參選台北市長，民進黨前主席卓榮泰昨於臉書指稱稱包括前市長馬英九、郝龍斌與參選人連勝文、蔣萬安，都是威權時代血統純正的黨國高官後代。蔣萬安上午受訪指出，現在已經是民主化的時代，為什麼會有這樣的想法。

蔣萬安說，他參選兩次立委，也都是透過民眾一票一票選出來的，不清楚為何卓榮泰會有這樣想法。至於有地方人士陸續收到蔣萬安寄的端午節粽子，也遭外界質疑有賄選嫌疑，蔣萬安說，他在選區感謝議員、里長，一直以來為地方的付出，以及共同合作為地方解決問題，這行之有年，都是這樣做。

昨天有不同的網路民調 ，分別公布市長選舉民調，包括蔣萬安小輸陳時中 10%，也有蔣萬安大贏陳時中？媒體今問蔣萬安怎麼看這民調差距？蔣萬安說，民調都是起起伏伏，有的有機構效應，就是參考，但現階段對他來講，最重要的就是怎麼樣在疫情 期間能夠照顧民眾，幫民眾解決問題，了解基層百姓的心聲。

蔣萬安指出，這段期間他也一直向醫界、專家學者請益，也對指揮中心提出了很多建議，包括4月底首先提出以篩代隔、快篩陽視同PCR陽，還有趕快建立兒童就診的快速門診，還有包括呼籲學校能夠將實體課程改為線上上課，避開疫情的高峰。這些指揮中心還有各部會，都正在執行，接下來他會更關心民生產業，包括相關紓困振興的方案，趕快給基層百姓相關的協助。