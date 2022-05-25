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監院副院長人事 立院99票贊成李鴻鈞

台灣新聞組╱台北25日電

監察院副院長懸缺近兩年，立法院會昨天行使監察院副院長被提名人李鴻鈞人事同意權。投票結果以99票贊成、兩票反對、一張無效票，全體立委過半數同意李鴻鈞出任監察院副院長，原本大力反彈的民進黨立委王美惠最後也投下贊成票。

立法院昨天也行使國家通訊傳播委員會（NCC）委員人事同意權，國民黨及民眾黨立委皆未進場投票，時代力量立委則分別投下反對票及不投票，結果被提名人王正嘉、王怡惠獲同票票57張、無效票兩張；被提名人陳崇樹獲同意票57張、不同意票2張。儘管在野黨都不支持，但3位被提名人仍獲同意通過。

李鴻鈞昨透過臉書表示，會站在更超然、公正的立場。

NCC委員人事案，國民黨團總召曾銘宗說，NCC主委陳耀祥並不適任，NCC幾乎成為民進黨的附屬組織，就算新增三個委員也無法找回NCC的公信力，因此全體不進場投票，不願背書。

另外，據悉行政院目標6月前成立「數位發展部」，部長內定由政委唐鳳擔任。據了解，行政院原本希望5月讓數發部掛牌上路，但至今仍有內部組織細節及人事待安排，希望6月讓數發部掛牌，官員坦言仍有難度。

提名 投票 國民黨

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