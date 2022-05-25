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被嗆沒約 張善政訪桃園市議長觸礁

台灣新聞組╱台北25日電
張善政。（中央社）
張善政。（中央社）

黨內「善後」觸礁？國民黨桃園市長參選人張善政昨天發出臨時公開行程，上午11時將拜訪桃園市議會，但遭桃園市議長邱奕勝反嗆「沒約」，張在行程前17分鐘臨時取消拜會。張善政預計今天下午拜會同黨桃園立委，但立委呂玉玲昨表示「沒接到電話」，張善政拜訪邱奕勝就好，「不必來看我們了」。

國民黨今仍依既定行程，將提名立委蔣萬安參選台北市長、立委許淑華參選南投縣長、前立委謝國樑參選基隆市長。

張善政競選團隊昨天早上9時4分在媒體群組發出「臨時公開行程」，11時將赴桃園市議會拜會；但10時43分在群組表示，「今天張院長跟邱議長聯繫，邱議長表示今日正在主持會議，會再另尋時間」。

神隱多日的邱奕勝昨現身議會受訪指出，他聽到徵召張善政參選桃園市長的確很錯愕，但提名候選人本來就是黨主席的權利，他不是提名小組成員，有沒有告知他並不重要，目前這麼多參選人中，張是最好的一位。

邱奕勝也說，這幾天接到很多人的電話，但「還沒接到張打來的」。至於張善政約訪是否很粗糙？邱一度面露不悅說，雙方並沒約好，有必要做到這樣嗎？他絕對不是不見張，但應該先約好，一天不行，排三天也要排，這才是選市長的態度，「怎麼會是你說要來就來？」

張善政預定今天下午拜會黨內立委，但呂玉玲昨不滿表示，她沒接到電話，不知道這件事，「他們跟媒體放話，根本約都沒約，跟議長也是約都沒約」。至於張被徵召後是否曾致電？呂說，她沒接到電話。

外界謠傳，因為國民黨突襲提名張善政參選桃園市長後，讓民進黨思索要變換陣形，林智堅也被視為潛在人選。盛傳桃園市長鄭文燦近期積極與新竹市長林智堅懇談，而林智堅開出「若新竹市找到好的接班人，就願意投入桃園選戰」的條件；對此，林智堅的幕僚稍早表示，相關資訊皆為子虛烏有，目前防疫優先，並無相關討論。

桃園市議長邱奕勝。(記者朱冠諭／攝影)
桃園市議長邱奕勝。(記者朱冠諭／攝影)

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