美麗島被告全平反 施明德、林義雄有罪撤銷

前總統李登輝1990年5月20日發布特赦令，特赦包含施明德（中）在內的美麗島事件的相關人共27人。（本報資料照片）

促進轉型正義委員會昨天公布最新一波刑事有罪判決撤銷名單。包含美麗島事件案、許曹德台獨案、蓬萊島雜誌案及武漢 大旅社案等，撤銷民進黨前主席施明德、林義雄、許信良、美麗島事件受難者范政祐、前總統陳水扁 等人的刑事有罪判決，目前累計公告撤銷5983件。

針對1979年的「美麗島事件案」，促轉會表示，共有8人受軍事審判，另有33人則於普通法院審判。軍事審判部分，除施明德及林義雄外，黃信介、姚嘉文、張俊宏、林弘宣、呂秀蓮 、陳菊等6位其等有罪判決已於促轉條例施行之日均視為撤銷。至於受普通法院審判者，除范政祐外，其餘受有罪判決當事人之判決，已於促進轉型正義條例施行之日均視為撤銷。

促轉會指出，依促轉條例規定職權調查後，平復施明德、林義雄及范政祐之刑事有罪判決。至此，美麗島事件被告全部平反。

促轉會說明，1990年該案雖經前總統李登輝特赦，但該次特赦效力僅止於「主文」之罪、刑宣告，對該確定判決認定犯罪的事實與理由既無宣告，依然存在，故仍有撤銷之必要。

促轉會認為，蓬萊島雜誌案黃天福、李逸洋、陳水扁等人被訴誹謗，是國民黨與國家情治、軍事機關所協力策畫，目的在於壓制政治異議言論，形成寒蟬效應；武漢大旅社案乃前總統蔣中正介入案件偵查，是為平復僑情，護衛其統治權威。