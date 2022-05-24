228「大溪檔案」遭裂解 百歲作者張祖詒籲公開還原歷史

蔣經國文膽張祖詒發表《總統與我》新書，再以「增訂版」直言「國史」蒙塵與蒙羞，倡議政府公開「大溪檔案」還原二二八真相。（本報資料照片）

高齡104歲的總統府前副秘書長張祖詒，今年初出版《總統與我》，他在新書中回憶長期追隨蔣經國總統的絕密實錄，受到各界關注，因在媒體上看到國史館長陳儀深的投書，決定再以「增訂版」，直言「國史」蒙塵與蒙羞，倡議政府應回復「大溪檔案」的完整性並對外公開所有文件檔案。

張祖詒在總統府擔任副祕書長期間，曾遍覽「大溪檔案」中有關二二八事件 過程，國民政府主席蔣中正在南京親批有關手諭、電文等所有文件。張祖詒說，這些重要文件，已被民進黨政府一一裂解、分散編入與史實不符的《二二八事件檔案彙編》，或把「大溪檔案」重要文卷更名為「特交檔案」或「特交文電」，「大溪檔案」已消失於無形。

張祖詒日前投書本報系聯合報指出，1947年2月國共內戰正酣，「二二八事件」警訊傳至南京，蔣中正主席不得不緊急處理台灣突發事件。蔣主席除責成台灣行政長官陳儀妥善應變外，並立即指派國防部 長白崇禧上將赴台宣慰坐鎮。

在這段過程時間內，蔣中正親自核批中央發給台灣軍政當局的電報、命令，親筆所寫手諭，及親自口授的指示，無不三令五申，嚴令中央軍隊，保護台灣同胞，不得有任何報復行為，也不得追擊入山區的民軍。對於滋事民眾，只許追究首惡，其餘一律免究。被捕者如屬平民，一概移由司法機關審理。同時嚴令所有軍政人員一體遵守，否則依抗令論罪。

張祖詒回憶，1984年奉經國總統之命，到「大溪檔案」庫房調閱「二二八事件」全部案卷，看看當時南京中央政府，對「二二八事件」作了怎樣的處理？有無不當的指示？以致損害台灣同胞的權益？三天後閱畢回報經國總統，隨處可見蔣主席關懷台灣同胞權益批示及文件，俱見南京中央政府已善盡保護台灣同胞生命財產責任，所以建議經國總統公開全部當年蔣中正主席關懷台灣同胞的一切文電卷宗，讓民眾明瞭國民政府處理「二二八」事件的負責態度。可惜經國總統未予同意，祇說「於心無愧就好」。

1949年間，大陸山河變色，政府遷台，當時國民政府編纂有關「二二八」案件的全部檔案卷宗，也悉數移交總統府接管。檔案卷帙浩繁，總統府無適當地點可容納，正好桃園大溪鄉頭寮村有空屋，足敷儲藏檔案，遂予採用。「大溪檔案」之名隨之也廣為流傳。筆者奉命前去閱讀的部分，僅是蔣中正主席親自核批關懷台灣同胞生命權益的文電卷帙，在「大溪檔案」中只占極小部分，但因其中蘊藏著蔣中正與台灣同胞濃厚的感情，所以受到民眾重視。從國民政府移交給總統府的那份珍貴檔案，也一直受到妥善保管與維護。

張祖詒認為，可以把當年蔣主席親批關懷同胞文件全部公開，有利於社群 和諧，然而現今執政當局，並不作如是觀。

台北中國時報報導，張祖詒強調，其實「大溪檔案」在那個年代，真是國家極重要史料，直到現在亦復如此。他期待主事者憑著學術良知，只是舉手之勞，便可回復原狀，把歷史還給國民大眾。他說，「活著能夠說出歷史真相的人，已經不多，我會往生，但我寫的書將會永久存在，它將代替我成為永遠的見證。」他期待早日公開蔣中正親批文件檔案，「如果現實權力迫使落空，那就是我寫本書最大的遺憾。」