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新聞眼／防疫分藍綠 誰在製造問題

記者 林河名
蔡英文親赴民進黨執政桃園、新竹關心防疫，卻屢「放生」非綠營執政的雙北。（本報資料照片）
蔡英文親赴民進黨執政桃園、新竹關心防疫，卻屢「放生」非綠營執政的雙北。（本報資料照片）

新冠肺炎確診數居高不下，尤以雙北最多，蔡總統到新北挨批「過疫情不入」。總統府雖代為緩頰，但她親赴民進黨執政桃園、新竹關心防疫，卻屢「放生」非綠營執政的雙北，確實讓雙北市民有「相對剝奪感」。

來源：聯合新聞網

蔡總統22日說，防疫最後關鍵時刻，民眾期待攜手解決問題，中央與地方都要一起合作。話雖沒錯，但如今雙北動輒砲口對準中央，也與中央「選擇性防疫」有關。4月6日，蔡總統在官邸召開防疫會議，邀桃園市長鄭文燦，並與高雄市長陳其邁視訊，雙北市長卻未獲邀，就被質疑防疫當前還分藍綠。

當時總統府回應，「只有心中有政治、有選舉的人，才會開口閉口都是政治跟選舉。」但疫情當頭，蔡總統昨天難得到新北，卻是參加民進黨黨職選舉，豈非自打臉？就算蔡總統打電話給新北基層醫師拜託協調，但明明疫情指揮官就是侯友宜，希望協調卻又跳過更有指揮權力的侯市長，豈非事倍功半？

早在2017年國慶談話，蔡總統就以「更好的台灣」為主題，拋出邀請朝野政黨領袖坐下來談的想法。但幾年過去了，蔡總統任期已剩不到兩年，「朝野峰會」仍如空中樓閣。在野黨固然有其盤算，因而裹足不前，惟此事欲成，自然是居大位的掌權者要先伸出橄欖枝。

台灣防疫一再出現中央與地方步調不一，看似雙北首長常「嗆」中央，但主要原因也在於地方父母官憂心防疫物資、醫療量能未到位，以及對中央策略矛盾的無所適從。若要解決問題，難道不應該是中央先展現高度與格局，全力支援地方？哪有餘力再分彼此或打口水戰？

病毒侵襲國人不會區分黨派，蔡總統以降的執政黨官員拚防疫，豈可一直看顏色？疫情高峰未到，面對海嘯將來，蔡總統既然強調「中央與地方都要一起合作」，那就拜託不要再分藍綠白了。

防疫 疫情 民進黨

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