蔡英文過疫情不入 侯友宜：最近電話是去年6月

侯友宜表示，蔡英文總統太忙，新北自己打拚比較快。（記者張睿廷／攝影）

蔡英文總統日前到桃園、新竹了解防疫 ，昨天到新北卻是參加民進黨公職選舉，挨批「過疫情 不入」。總統府發言人張惇涵表示，總統非常關心各地防疫也親自協助，本月19日曾打電話給台大醫院及新北醫師公會幹部盼擴大醫療量能，過去也曾打電話給新北市長侯友宜 ，對地方關心不會少。不過侯友宜回應，總統二年多來唯一一通電話在去年6月。

北市府發言人陳智菡說，沒聽過柯市長提過總統曾致電關心疫情；今年4月總統邀桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁等在官邸開防疫會議，雙北市長都未受邀，事後也未告知，被不公平對待的不是柯文哲或侯友宜，而是數百萬台灣人民。

「總統可能太忙了，疫情二年多只來過一通電話；雖然是去年6月疫情下降時打來的，但至少是曾經的問候。」侯友宜說，今年Omicron疫情已持續二個月，總統19日才打電話給新北基層醫師，「總統可能忙到不知道，您致電羅醫師前，新北早在4月28日啟動居家照護第三階段計畫。」總統沒空，新北在疫情最前線依舊自立自強，他會一肩扛起所有事，保全醫療量能、訂定解決之道，全力以赴守好新北。

新北市新聞局長張愛晶在疫情記者會上說，新北布局防疫已上路一月，總統幾天前才打電話拜託基層，「是行動慢半拍，還是收割稻尾？」

針對指揮官陳時中說，蔡總統很關心新北疫情，但也提到新北基層醫療院所投入不夠多，因此在19日與新北醫師公會開會處理。新北副市長劉和然指這種說法嚴重打擊基層士氣，「聽了很失望」，呼籲陳時中做個有擔當、誠實的部長。

●柯文哲也確診

北台灣疫情嚴重，新北、台北各累計43萬、19萬餘人確診；台北市長柯文哲昨天確診，民進黨立委高嘉瑜、邱志偉也宣布快篩陽性。台北市副市長黃珊珊表示，市長還是指揮官，北市決策與執行不會有任何影響，已請柯市長保重。

民進黨昨推出五支由前副總統陳建仁現身說法影片，陳建仁說，Omicron來台灣前死亡率5%，台灣死亡率萬分之三，確診明顯增加，但台灣死亡率「在全世界算是很低很低的國家」，呼籲大家放鬆心情，積極配合指揮中心防疫。