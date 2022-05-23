英系力挺 陳時中選北市長機率大增

民進黨部主委選舉出爐 ，英系拿下台北市，衛福部長陳時中參選市長機率大增。（記者許政榆／攝影）

民進黨部主委選舉結果昨天出爐，台北市黨部主委由英系議員張茂楠拿下，英系人士認為，原本擔憂主委由正國會議員顏聖冠拿下，恐會支持有意參選台北市長的交通部前部長林佳龍，但如今結果出爐，英系支持的衛福部長陳時中 出線的可能性增大。正國會人士則說，地方主委只是輔助，本來就不會左右蔡英文的提名 。

北市新任黨部主委張茂楠表示，盼黨中央6月底前盡速完成北市長提名，光復睽違24年的首都；他的責任就是年底北市長選舉勝選、議員全壘打，讓民進黨重返榮耀。連任成功的新北市黨部主委何博文表示，黨中央選對小組透過各派系共識，一定會選出最適當、最有戰力、符合新北市民的市長人選。

張茂楠表示，六都市長提名是由黨中央徵召，相信會考量陳時中、林佳龍或其他最好人選；疫情 當下，陳時中能不能抽得了身，還是個問題，但說不定也會有疫情趨緩的奇蹟出現。他期待黨中央盡速提名市長，讓地方士氣與黨中央接軌，打贏首都選戰。

現任北市黨部主委吳怡農也坦言，民進黨在台北市的選舉從來就不容易，勝選一定要靠團結。被問下一步，吳怡農表示，「我一直說過，哪裡跌倒哪裡站起來，我也做好完全準備，2024年投入立委選舉。」

派系人士指出，陳時中因疫情波及，英系部分成員已擔憂陳時中走下神壇，而林佳龍持續爭取台北市長提名，雖然英系張茂楠贏得北市黨部主委，但正國會仍舉足輕重，陳時中還是要尋求派系間的融洽。正國會人士則表示，無論陳時中、林佳龍任何人出線，正國會都會尊重黨的決定。

至於新北市長人選，據指出，英系核心人士近日推薦選對會直接徵召新北市立委羅致政，但何博文這段時間與英系的摩擦，一時恐難解，即便最後羅致政出線，整合之路仍不好走。